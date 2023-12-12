LINE聊一半要洗澡！「男回1句話」她直呼沒禮貌　網戰翻

▲原PO看到訊息後，頓時好感全無。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「男生都喜歡這樣講話嗎。」近日有一名女網友發文表示，她最近認識一個男生，覺得有點好感，不料日前要去洗澡時，對方卻說「我準備好偷窺了」，讓她頓時好感全無。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「男生都喜歡這樣講話嗎？」她最近認識一個男生，覺得有點好感，不過她還是暫時先將對方當成「朋友」正常聊天。只是日前兩人聊LINE時，她才告知男方「我先去洗澡了」，對方卻回「那我準備好偷窺了」。

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原PO看到這番話之後，「瞬間好感全無」，因為這樣講話根本一點也不好笑，反而讓她覺得這個男生很沒有禮貌。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我懂那種感覺，剛認識才聊幾句就以為很熟了一樣，很隨便又不尊重女生」、「很不紳士，我看水準也就那樣而已，相信自己的直覺」、「難道這是俗稱的下流當幽默」、「低級的話就直接封鎖」。

不過也有網友認為，「他在試探性的看你的反應，這樣他才知道有沒有機會」、「有些男人就是會一點一滴試探女人的底線」、「他想撩你呀」、「就是想要進一步的試探，沒想到踢到鐵板」。兩派網友看法不一。