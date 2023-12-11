想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

▲香蕉一串多有好幾根。圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香蕉一串有好幾根，有些店家願意單賣，也有些店會整串販售。近日有網友發文表示，他看到某串香蕉有10幾根，於是詢問老闆能否只買5根，無奈卻被拒絕，讓他氣到走人。貼文曝光後，引發底下網友熱議。

有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，因為他們家裡人不多，加上上班都吃公司提供的餐點，因此日前他看到一串有10幾根的香蕉後，便詢問店家能不能買5根就好，只不過，「店家不賣，要求買整串、不能切」，讓他氣到走人，改去其他攤、詢問可否賣他5根香蕉。

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原PO後來找到一家店，說「想吃多少買多少」，讓他更確定自己的想法沒問題。對此，他便求問，「有水果銷售經驗的能講解不（拆）賣原因？」明明水果放久就會壞，老闆卻不願拆賣，同樣都是水果攤，雙方想法卻不同，「水果攤到處逛、到處買，第一次遇到」。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「人家被你切了幾根，剩下的誰要買啊」、「最討厭這種挑挑揀揀的奧客了，什麼都要用自以為的單位當標準」、「人家不想做你生意也不行」、「老闆如果香蕉賣不出去自然會思考這個問題，但如果沒這問題，要調整的就是你的消費邏輯」、「你想怎麼買是你的自由，人家老闆想怎麼賣是他的自由」。

也有網友表示，「超商有賣單根的，何必強人所難」、「便利商店都是單條賣」、「量販店有少量包裝的」、「你可以去量販店還是便利店買單根」、「去生鮮超市買就好」。