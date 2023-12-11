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找前女友當保母「老婆很介意」　人夫開嗆：我是相信對方專業

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲老公找「前女友」當孩子保母。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人非常介意另一半的「前任」，認為雙方應保持距離。近日就有一名人妻發文表示，老公替寶寶找的保母是「前女友」，讓她相當介意。事後，老公本人疑似在網路上出現，直呼「找認識的人當孩子保母是相信對方專業」，跟對方是不是「前女友」根本無關。

人妻先在臉書社團「匿名公社」上發文表示，如果大家發現老公幫孩子找的保母是「前女友」，應該要怎麼辦？她發現寶寶已經交由老公「前任」照顧了3個月，且早晚都是老公接送，讓她非常在意。只不過，她即便與老公討論，對方也只覺得她在無理取鬧。

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沒多久後，疑似是老公本人的網友也在「匿名公社」上發文，並寫出人妻的姓氏和名字最後一字，喊話「要討拍就是回你娘家去！不要在網路社團隨便公審我」。

▲▼生小孩,育兒,寶寶,嬰兒。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

該網友強調，找認識的人當小孩保母是相信對方專業，與「前女友」這個身分毫無關係。他也直言，他上班早出晚歸、接送小孩已經很累，「請你不要再亂發神經」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「專業有這麼多，為何一定要前女友」、「老婆應該是擔心舊情復燃」、「全台灣只剩下你前女友是專業保母的意思嗎」、「所以你老婆找前男友來家裡修水管也是理所應當的嗎」、「你老婆可沒把你的名字寫出來，相比之下你還真是有男子氣概呢」、「不懂得避嫌嗎」。雖然話題掀起熱議，不過由於文章是匿名發布，因此也有網友質疑真實性。

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