爸媽是瘖啞人！她「放棄結婚、出國工作」淚吐真心話：家庭是枷鎖

▲一名獨生女淚訴照顧都是瘖啞爸媽的辛苦。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著出生率持續下降，許多家庭不生小孩，或最多只生1個，但未來的經濟重擔就全落在孩子身上。一名獨生女就淚訴，她要照顧有殘疾的爸媽，什麼夢想都只能擱在一旁，因而身心俱疲，不自覺出現悲觀念頭。

原PO在《匿名公社》發文表示，身為家中的獨生女，因爸媽都是瘖啞人士，也不識字，她從小就得處理大小事，不習慣喊痛流眼淚，但長久下來也很疲累，雖然渴望自由想離開家裡，但不得不待在家裡，照顧年近古稀的爸媽。她坦言自己到了適婚年齡，有想結婚的念頭，可是現實情況不允許，一個人無法在2個家庭跑來跑去。

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回想幾年前生病開刀，原PO不敢告訴爸媽，謊稱是公司出差，當時自己辦理住院，開刀被詢問是否有家屬陪同，當下她萌生開刀出現意外的想法，畢竟她給自己買的死亡保險不低；原PO表示，短期住院的看護真很難找，因此凡事都要自己來，看到隔壁床有家屬照顧，令她心生羨慕。

原PO說，她曾經有可以出國工作的機會，但是不能丟下父母，讓她不得不放棄。原PO認為，家庭對她來說是枷鎖，儘管很累也只能默默撐下去，有時會希望沒來到這世界，甚至希望爸媽可以早點離開的負面念頭，「痛苦難過是一時的，但是對我而言是一輩子的解脫吧⋯」原PO也表示，「這時候就要靠X一下我阿公，覺得兩個同樣的人在一起會比較好，但是卻沒想到苦的只是下一代，要不然也多生一個幫我分擔…」

貼文一出網友紛紛幫原PO加油打氣，「加油！不要放棄，屬於妳的幸福會來的」、「加油，長照問看看能否有幫助」、「辛苦了，我也是獨力照顧年邁的父母，之前也是自己去動手術再自己回家，所以我懂那種感覺。不要以為有兄弟姐妹就一定會比較輕鬆，逃避照顧父母責任的子女，比妳想像的要多很多」、「辛苦妳了，聽障老人的照顧真的比一般老人難很多很多」、「辛苦妳了，妳真的太偉大，孝順本是應該，有時候要把比例分配好，畢竟後半身的日子妳要好好想一想，要有取捨，不是不孝，想一想，一定還有別的辦法，加油」。

也有人說，「如果妳父母是健康的人，而生下的妳是瘖啞人，我相信他們也是會像妳照顧他們一樣照顧妳，不管妳有沒結婚或是幾歲都一樣，這就是天性，畢竟他們也不能確定生下的小孩是否健康。妳的情形是真的很辛苦，也請妳堅持下去做對的事，相信人生是最好的安排」、「也是有另一半願意幫忙的，不見得要無父無母啦」。

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