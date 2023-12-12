聖誕禮提早到！大社國小千萬級「風雨球場」啟用　小朋友興奮體驗

記者吳奕靖／高雄報導

真的是提早來的聖誕禮物！高雄市大社國小今天（12日）舉辦風雨球場的啟用典禮，這讓校長跟同學都非常開心，小朋友在剛啟用的球場當中，快樂的奔跑說：「以後就不怕下雨了」，而校長除了開心之外也充滿感激，因為這座風雨球場是民間企業耗資千萬的捐助建設。

▲小朋友興奮體驗新啟用的風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

12日上午10點，大社國小操場充滿了興奮笑聲，因為新建的風雨球場即將要正式啟用，校長黃煒斌跟小朋友們說著風雨球場的興建故事，他說：「 110年的5月到12月辦理興建說明會，如果沒有參加說明會，就沒有資格送審，還好我們跑了第一批，現在經過一整年的運作、公文往返、資料彙整，還包括這裡舊的遊戲器材報廢、樹木移植，一步一步經過一年的時間，讓我們同步有三個場域，分別在幼兒園頂樓、車棚頂的整修，還有正要啟用的風雨球場都是太陽能光電，之前我們在操場中間運動，都會風吹、日曬雨淋，現在有了風雨球場就能給你們一個安全的活動空間」。

▲這座風雨球場是採用「折板」興建 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小朋友興奮體驗新啟用的風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）

啟用典禮在10點20分正式開始之後，小朋友們衝進了新的風雨球場，大家又叫又跳十分興奮，還有高年級的同學忍不住跳躍試圖要拉籃筐，感受一下新場地。校長黃偉斌充滿感激的強調：「這個球場是由新光電力科技公司與萊陽能源公司共同攜手合作花了千萬建設之後，再捐給學校，現在有了這個球場之後，可以帶給孩子更完善的安全的學習場地，同時也可以帶給社區民眾一個活動空間」。

當起聖誕老公公的能源公司副總呂誌峰說，為了顧及小朋友的安全，這座風雨球場的設計跟過去不太一樣，就是採用浪板設計，他說「過去的設計在縫隙防水部分沒有那麼成熟，後來我們就不計成本使用浪板，可以一勞永逸解決上面淋雨，下面也淋雨的窘境，讓學生上課時不受影響」。

▲大社國小啟用新的風雨球場 。（圖／記者吳奕靖攝）