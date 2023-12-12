真是狠人！鄰居出國1週　他爬窗偷30萬現金+盜刷信用卡50萬

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一處民宅有住戶報警，指稱家裡遭小偷被竊取約30萬財物，10幾張信用卡也被盜刷，警方獲報成立專案小組，發現竊賊持偷來信用卡，在4個地區分別購買筆記型電腦及黃金飾品等高價商品，盜刷金額超過50多萬元，警方循線先逮捕3人，再揪出幕後主嫌，竟是被害人的鄰居，起獲毒品及贓物，訊後將4人依毒品、竊盜及偽造文書等罪移送偵辦。

▲監視器拍下犯嫌買筆電及黃金飾品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，31歲朱姓男子住在新北市永和區新生路，日前與鄰居40歲甘姓男子聊天，得知10月間對方要去日本旅遊一個禮拜，於是趁他出國期間，爬窗闖空門進入甘男家中搜刮，得手30萬現金、筆電及15張信用卡，再將信用卡給友人32歲謝男、35歲陳男及41歲呂女分頭去盜刷。

被害甘男開心旅遊返家後，看到家中遭竊一片凌亂，氣的到轄區報警；警方不敢大意，立即成立專案小組調查，鎖定謝男、陳男及呂女等3人，發現他們分別在台北市萬華、新北市永和、三蘆、新泰等地區，持偷來的信用卡盜刷筆記型電腦及黃金飾品，金額超過50多萬元。

警方掌握事證後，上個月（11月）循線逮捕3人到案，起獲信用卡、筆記型電腦及毒品咖啡包162包，3人到案供稱遭到朱男指使，訊後將3人依偽造文書、毒品等罪嫌送辦，檢察官複訊後皆3萬元交保，朱男得知同夥被抓，也開始逃亡躲藏。10日下午4時許，警方得知朱男藏匿在淡水區友人家中，持拘票上門將他逮捕，依加重竊盜罪移送後羈押獲准。

▼警方循線逮捕朱姓主嫌，起獲毒品咖啡包及筆電 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）