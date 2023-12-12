獨／社恐當倉管2個月　《下毒》MV曝光！胡睿兒盼大眾給機會

記者吳奕靖／高雄報導

昔日的Under Lover成員楊琳近期發行單曲，被問到了另外一名成員胡睿兒的近況，他說是「單飛不解散」，其實胡睿兒近期也悄悄發片《下毒》，不過他很擔心，這首歌名會跟毒品連結在一起，也很憂心自己做錯事後再次出發，卻仍不被大眾接納。

▲胡睿兒出獄之後即將發行他的新專輯，MV也拍攝完畢。（圖／記者吳奕靖翻攝）

胡睿兒表示，自己的新專輯已經醞釀了很久，從四到五年前就開始累積，只是在過程當中自己做錯事，導致離音樂更遠，還好現在遇到好朋友願意協助，願意給機會投資，所以才能有新專輯的誕生，胡睿兒公布自己主打歌叫做《下毒》，乍聽之下似乎跟毒品有關係，但其實他說：「我在創造的是一種感覺，一個我很喜歡一個對方，當我喜歡到一種程度，可是那個女生不喜歡的時候，會用什麼樣的方法維持這樣的情境和感情，曲風內容希望大家去感受一下」。

▲胡睿兒新歌MV片段。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》分享自己的新歌。（圖／記者吳奕靖攝）

出獄之後要再返回演藝圈，現在還要發專輯，自己會不會擔心不被大眾給接受？他說：「會喔！那時候事情剛發生的時候，社恐的情況非常嚴重，我有去看身心科，將近一個月沒有出門，那時候要出門得要到深夜一點才會到超商購物，但是還是要生活，有小孩又突然沒工作，自己又社恐，我還拜託一間潮店的老闆，能不能到店內當倉管，這樣不用露臉，所以我做倉管2個月多，就這樣維持生活，社恐真的很嚴重，感覺處處人家在說我」。

現在的胡睿兒希望自己能夠做更多的音樂給大家，他也坦言說：「我知道有些事情我不是做得很好，就是做錯了，但是我相信我自己，但不期望大家會給我機會，就是單純想說我的新專輯請大家點點看，看你對我有什麼想法，對於我的創作是什麼樣的想法跟看法，也歡迎大家留言給我，我有看到一定會回覆」。

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