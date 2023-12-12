台南街頭驚見「聖誕老人+雪橇」　網友嗨翻：超幸運...本尊找到了

記者林東良／台南報導

「一直想巧遇台南版聖誕老公公，真的碰到了好幸運」，有網友在網路社PO出一段影片，片中有1部超級搶眼、閃閃發亮的聖誕老人雪橇，行駛於一般道路上，台南市警二分局查證發現是醫療用電動代步車，僅作為節慶裝飾，而且緊靠道路旁行走，因此未違反交通法令規定。

▲台南1名蔡姓長者，將其「醫療用電動代步車」將飾成聖誕老人雪橇出現在台南街道，被網友PO網。（圖／翻攝自臉書台南府城大小事，下同）

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台南市警二分局指出，有關影片中之聖誕老人車輛，經警方查證是將「醫療用電動代步車」作節慶裝飾，因代步車為行人輔助工具，故尚無車輛改裝之違規。且影片中代步車緊靠道路旁行走，亦未違反交通法令規定。

二分局指出，這台代步車是家住中西區南廠里64歲之蔡姓長者，每年12月份之聖誕節慶前，就將其醫療用電動代步車作適度節慶裝飾，其本身穿上聖誕老公公之衣帽，出現於台南市街頭，也讓恰巧偶遇之民眾及來台南遊玩之遊客帶來許多喜悅溫馨及驚奇。而警方也已就騎用代步車時應注意之各項安全規定，逐一向蔡男說明，以免違規或造成事故。

第二分局也提醒，使用行動輔具於道路行走時，應行走人行道或緊靠路邊通行，並遵守道路標誌、標線、號誌指示，以確保用路人及自身交通安全。