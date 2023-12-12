獨／台灣最高！橘色惡魔貼心留言表謝意　早餐最愛吃這2種食物

記者吳奕靖／高雄報導

「橘色惡魔」席捲台灣！日本橘高校來到高雄演出，高雄市政府用心善盡地主之誼，負責來台高中生住宿的承億酒店也熱情款待，為了感謝承億酒店，橘高校的同學偷偷準備了「簽名」送給酒店，上面的留言讓承億酒店感受到她們天真貼心的一面，將把「簽名留言海報」裱褙成為承億酒店的鎮店寶。

▲橘高校同學在吃完早餐後，簽名留下感謝字句 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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10日晚上橘高校同學入住高雄承億酒店的4個樓層，一大早到了用早餐的時間，大家都準時起床而且自動整隊分批來到酒店的餐廳用早餐，承億酒店準備了具有高雄特色的餐點，不過這群高中生還是比較偏愛2樣東西，承億酒店品牌長簡巧珊說：「滿意料之外，在薯條的部分，學生反應好像很熱烈，我們廚房說薯條補了又補，看來薯條應該是全世界青少年共同喜歡的早餐品，另外旗山香蕉也是他們拿取水果類型當中，最快被拿完的。」

▲橘高校同學留下的感謝字句 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲同學留下「台灣最高」的字樣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過讓人覺得溫暖貼心的事，簡巧珊說這群高校生在用完早餐之後，就似乎悄悄的在進行某一種活動，直到後來她才知道原來是他們自動發起簽名，就在飯店為他們特別設計的海報上留言，簡巧珊說自己印象最深刻的留言是：「一開始看日文是台灣最高，這個意思是什麼，然後詢問我們的日籍同事才知道意思是台灣最棒、承億最棒，高雄好棒的意思，一個最喜歡的意思」。