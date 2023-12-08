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持續稽查液蛋採用國產蛋　桃市：即起開放學校午餐使用CAS液蛋

▲桃園市衛生局今年9月間針對雞蛋來源全力稽查轄區各家蛋商。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局今年9月間針對雞蛋來源全力稽查轄區各家蛋商。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年9月間爆發進口蛋品質與產地標示爭議，桃園市教育局為確保學校午餐食材安全於9月19日起暫緩營養午餐使用液蛋食材，全面改用國產現打殼蛋，衛生局積極稽查液蛋製造廠商，已依食材原產地標示且CAS液蛋來源均為國產，桃園市政府教育局今（8）日宣布，即日起學校營養午餐液蛋有條件開放，可使用具CAS台灣優良農產品標章之液蛋食材，以維護學生食用安全。

桃園市教育局指出，自進口巴西雞蛋爆發爭議後，桃園市衛生局稽查校園營養午餐液蛋食材來源，桃園市各級學校營養午餐液蛋供應商3家（新北市2家、高雄市1家），經過稽查結果蛋品皆為國產雞蛋，確認提供桃園市學校午餐之液蛋食材均無疑慮。

▲桃園市教育局今天宣布，即日起開放學校營養午餐使用液蛋食材。（圖／教育局提供）

▲桃園市教育局今天宣布，即日起開放學校營養午餐使用液蛋食材。（圖／教育局提供）

此外，衛福部食藥署近日提供針對全國液蛋製造業者與產品標示之查核結果，確認液蛋製程及標示均已符合規範。桃園市與台北、新北與基隆市衛生、教育單位開會討論，同步確認鄰近3縣市已掌握學校午餐蛋品食材來源。經評估具CAS認證之液蛋在食材來源與製程品質均有保障，安全性已無疑虞，因此宣布即日起重新開放學校午餐使用CAS液蛋。

教育局表示，桃市學校午餐契約範本已明訂蛋類應為國產可溯源食材，應提供具「CAS臺灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章及可溯源標籤之產品，將持續要求業者使用CAS標章之殺菌液蛋，學校及廠商每日須至教育部校園食材登錄平臺登打菜色與食材來源等資訊，確保每日菜單之食品安全資訊透明公開。

▲桃園市教育局今天宣布，即起開放學校營養午餐使用液蛋食材，學童食用液蛋製作的蒸蛋。（圖／教育局提供）

▲桃園市教育局今天宣布，即起開放學校營養午餐使用液蛋食材，學童食用液蛋製作的蒸蛋。（圖／教育局提供）

教育局強調，未來將持續落實午餐食品安全查核作業，會同衛生局增加抽查頻率，督導廠商落實自主管理，若有違反規定者將依食品安全法懲處，嚴格把關校園營養午餐食材來源，確保學童食的安全。

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