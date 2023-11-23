桃園男揪2友持刀闖前東家索40萬！刺傷老闆強盜財物下場曝

▲鍾姓男子前年因缺錢繳納易科罰金，竟揪來吳姓與李姓友人佯稱討債，持刀潛入前東家辦公室勒頸控制業者行動後強盜財物，還刺傷其左大腿，事後搶走皮夾、農機等財物後揚長而去。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鍾姓男子於2021年因缺錢繳納罰金，竟動歪腦筋到前東家某農機行，向吳姓、李姓友人誆稱前東家積欠40萬元債務，要求前往討債，同年12月，鍾男持偷來的鎖匙並攜帶刀械夥同吳、李共3人潛入前東家某農機行辦公室，持刀勒頸控制後，威脅繳出財物被拒，鍾男持刀刺其左大腿，被害人屈服，鍾男搜刮其皮夾、手機、信用卡與農機等財物後揚長而去；桃園地院近日審結，鍾男犯竊盜罪處有期徒刑2月，又犯結夥3人以上攜帶兇器侵入有人居住建築物強盜罪，處有期徒刑7年2月。同案被告吳男、李男犯結夥3人以上攜帶兇器侵入有人居住建築物強盜罪，分處有期徒刑4年2月、3年8月，還可上訴。

檢警調查，鍾姓男子於2021年12月16日某時，經過蘆竹區前東家經營之某農機行，隨手竊取放置於貨車上農機行小門鑰匙，得手後隨即離去。鍾男隨即向吳姓與李姓友人誆稱，農機行業者積欠其40萬元未還，揪2人共同前往討債。

同年12月23日凌晨近1時許，鍾男等3人，未經農機行業者同意，鍾男持預藏偷竊得來鎖匙打開小門後潛入辦公室，趁農機行吳姓業者睡夢中，以人數優勢控制，要求其不准動，鍾男向吳姓業者要求拿出40萬元，同時開始搜出皮夾、手機、存簿、支票簿、公司大小章，同夥吳姓男子則持剪刀，抵住其頸部，要求吳姓業者給錢，李姓同夥站在辦公室門口也助陣施壓要求吳給錢。

鍾姓男子要求吳姓業者簽立支票並提供提款卡密碼遭拒，鍾男持刀刺入其左大腿，隨後鍾等人搶走吳姓業者皮夾（內有現金1,000元）、駕照、提款卡、信用卡、國民身分證、健保卡、印鑑、公司大小章、手機、電鑽3組、螺絲組1組得手後離去，吳男隨即報警提告，鍾男等人隨即將電鑽、螺絲組等以1萬元變賣朋分，蘆竹警方獲報後循線查獲3人到案，桃檢複訊後依強盜罪嫌將3人起訴。

桃園地院審訊時，鍾男坦承犯行不諱，對於吳姓被害人證詞亦未爭執；同案吳姓與李姓被告對客觀事實均不爭執，對於涉及傷害、強制與妨害自由等犯行均認罪，但卻否認所為為加重強盜犯行，辯稱鍾男聲稱吳姓被害人積欠40萬元，說是積欠承租土地欠款，我們事後都未取得報酬，主觀上並無不法所有意圖；吳男之辯護人亦辯護，吳男在現場主觀上係幫助朋友討債之意，並未搜刮被害人財物，事後亦未索取任何款項，無強盜之不法意圖，並無共同加重強盜犯行等語。

法官審酌，被告鍾男僅為籌措另案刑事案件易科罰金款項，竟籌畫本案竊盜及強盜犯行，同案吳姓與李姓被告為賺取不法金錢，與被告鍾男共同以犯罪事實強盜告訴人財物，嚴重侵害社會治安及告訴人之財產法益；考量被告鍾男於審理時坦承犯行，同案吳姓、李姓則否認加重強盜犯行，3人於審理時與告訴人達成和解之犯後態度。

法官審結，被告鍾男犯竊盜罪處有期徒刑2月，又犯結夥3人以上攜帶兇器侵入有人居住建築物強盜罪，處有期徒刑7年2月。同案被告吳男、李男犯結夥3人以上攜帶兇器侵入有人居住建築物強盜罪，分處有期徒刑4年2月、3年8月，還可上訴。