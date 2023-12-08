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未保持距離！開4百萬「移動豪宅」追撞小黃+賓士　粗心女駕駛慘了

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，周姓女子駕駛大型租賃車追撞計程車與賓士轎車，現場占用內側與中線車道處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，周姓女子駕駛Lexus LMh追撞計程車與賓士轎車，現場占用內側與中線車道處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號西向機場端今（8日）中午發生3車連環追撞事故，周姓女子駕駛有「移動豪宅」稱號的Lexus LM廂型車，行經該地時，失控追撞前方計程車與賓士轎車，事故現場佔用內側與中線車道，國道一隊警方到場處理時，周女手部有擦挫傷勢，另2人則無大礙。周女駕駛的租賃車車頭與車身受損嚴重，警方為3人酒測均無酒精反應，警方初步調查，疑似是周女未保持安全距離釀禍，至於真正肇事原因仍需調查釐清。

據了解，周女駕駛的租賃廂型車，車款是Lexus LM350h，由於低階車款就要價429萬，因此被稱為有「移動豪宅」或「總裁級行動保母車」之稱。周女駕駛的 LM350h，事故發生後右邊車頭全毀，右側葉子板也嚴重毀損，修車費用至少數十萬。

國道一隊指出，今天上午11時38分許接獲桃園市消防局勤務中心通報，國道2號西向0.6公里機場端發生3車追撞事故，立即調派線上巡邏車處理，並通知交控中心與桃市119派消防車、救護車到場協助。

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，計程車遭追推撞，後方嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，計程車遭追推撞，後方嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，31歲的周姓女子駕駛LM租賃廂型車，行經國2西向機場端時，疑似未保持安全距離，往前推撞前方由57歲許姓女子駕駛的計程車，再追撞49歲劉姓男子駕駛、要價至少266萬的賓士GLC轎車，3車佔用內側與中線車道，其中肇事的周女手部有擦挫傷勢，其餘2名駕駛則無大礙；警方為3名駕駛進行酒測，均無酒精反應，周女送醫治療後並無大礙。

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，賓士車遭追推撞停放路肩處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道2號桃園機場端今天中午發生3車追撞事故，賓士車被追撞後停於路肩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，疑似周女未保持安全距離釀禍，這場事故經處理後於12時16分排除恢復通車，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清；警方呼籲駕駛應遵守交通安全規則並依速限行車、保持安全距離與注意前方動態，切勿疲勞駕駛與酒後駕駛，以維行車安全。

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