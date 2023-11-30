莽男持刀劃傷女友臉！害破相無法上班　資深酒店小姐薪水曝光

▲高雄男子持刀劃傷女友的臉部害破相。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄張姓男子因不滿在小吃部坐檯的李姓女友，先前告他妨害名譽，竟持刀找女友興師問罪，爭吵衝突中張男劃傷女友的臉部和大腿，害女友破相無法上班，事後李女提告要求張男賠償100萬元，也意外讓李女在小吃部坐檯的10萬元月薪曝光，法院審理後判張男賠償30萬元。

判決指出，張男和李女原本是男女朋友，張男因不滿李女之前對他提出妨害名譽告訴，心生怨恨，去年10月20日晚間趁李女到學校上課時，帶著美工刀找李女「說清楚」，過程中雙方一言不合起了衝突，張男盛怒中持刀劃傷李女的臉部和大腿，連在一旁想勸架的李女堂妹和同學也被波及，事後警方循線逮捕張男送辦。

刑事部分，張男一、二審被依傷害罪判處徒刑1年6月，全案上訴最高法院審理中。

民事部分，李女受傷後住院，更因臉部破相無法上班，因此提告求償100萬元，除了醫療費用、營養品費用外，還有2個月不能上班的薪資損失20萬元。

李女主張，她的左臉頰左耳下方遭美工刀劃傷，經手術縫合，傷口顯眼，猙獰可怖，影響外在美觀，加上大腿受傷，行動不便，她當坐檯小姐需陪客人喝酒、唱歌，自須注重其外觀裝扮，而且受傷不宜接觸刺激性酒類，所以張男應該賠償她2個月期間不能上班的損失。

張男則是辯稱李女的傷勢根本不嚴重，受傷當天就出院了，不應該賠這麼多，法官審理後，根據酒店負責人的證詞，認為身為資深酒店小姐的李女，薪資應該在5萬元左右，2個月的損失約10萬元，加上精神撫慰金20萬元，因此判張男賠償30萬元，全案可上訴。