台東翁情緒失控「持3把刀」自鎖廚房　警民機智奪刀

▲員警及老翁友人順利奪刀，讓這場「持刀對峙」事件平安落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「刀放下」！台東縣警察局關山分局錦安派出所於4日晚間，接獲民眾報案稱「老翁情緒失控拿刀自鎖廚房，請派員協助」。所長高正吉及警員楊維雅隨即趕赴現場，經一番安撫及喊話後，其友人從後門進入，並趁其與警對話時，由後方熊抱抓住雙手，員警上前使力奪刀，在3人合力下順利搶下，現場無人員受傷，並將刀具交由家屬妥適保管。隨後在家屬、友人及員警輪番勸撫，老翁情緒才平復，讓這場「持刀對峙」事件平安落幕。

「家內長者持刀把自己鎖在廚房裡，不准任何人靠近，請派員前來協助」，錦安派出所獲報後，所長高正吉與警員楊維雅立刻前往。據家屬表示，該名長者(27年次)因身體狀況導致生活無法自理，需要看護協助沐浴或是更換紙尿布等作業。但是因為長者自尊心較強，且與外籍看護在言語上無法溝通及身體的病痛，導致情緒崩潰失控，坐著輪椅將自己鎖在廚房內，還將鐮刀、水果刀及殺魚刀拿在手上，不准任何人靠近他，家屬恐其自殘，隨即報案處理。

員警抵達現場後，不斷與長者喊話，並允諾會與家屬及看護好好溝通，找出最好的方式。與之同時，其友人趁員警在與長者對話的空隙，注意力不集中時，繞到其後方，並趁其不備予以環抱及抓住雙手，員警立刻上前分別控制住持刀的左右手，使盡力氣將刀奪下丟在地上，拾回後交由家屬妥適保管。

經檢視刀具把把鋒利，所幸在警民的機警合力下無人受傷，順利結束這場持刀對峙案。老翁家屬對於員警的協助一再感謝，並一定會將屋內刀具或是鋒利器具收好，以免再次發生。