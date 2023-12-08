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社會 社會焦點 保障人權

3罪起訴！國外刪資料筆電寄回台　「Lin bay好油」林裕紘爛招曝光

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午針對「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演案提出說明，檢方偵結依偽造準私文書、恐嚇與誣告罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午針對「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演案提出說明，檢方偵結依偽造準私文書、恐嚇與誣告罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演被恐嚇案，桃園地檢署調查後，認定林裕紘、許哲賓兩人，涉嫌偽造準私文書、誣告、恐嚇危害安全三罪，今天將全案偵結起訴，檢方認定2人為轉移社會輿論焦點，竟以假恐嚇方式混淆視聽，造成社會對立及不安，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍表示，桃檢重大刑案專組檢察官姚承志偵辦臉書「Linbay 好油」版主被告林裕紘、許哲賓等2名被告，發現林於今年9月21日與許2人共同謀議，由許於同日至新北市永和區某咖啡廳，登入該咖啡廳無線網路後，使用VPN（虛擬專用網路）軟體，移轉至境外IP，再以「何可恩」臉書帳號，私訊傳送「林很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆全名，你家住桃園市某處，還有一個女兒，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，幹」等文字至「Lin bay 好油」臉書私人訊息欄，被告林再將恐嚇訊息公開，使林的妻子心生畏懼，林則於同9月28日至桃園地檢署控告遭「何可恩」涉嫌恐嚇。

▲臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，桃檢今天偵結起訴，下午將對外說明，圖為林裕紘今年10月7日自奧地利返台在桃園機場被警方帶回偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲臉書粉專「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演恐嚇案，桃檢今天偵結起訴，下午將對外說明，圖為林裕紘今年10月7日自奧地利返台在桃園機場被警方帶回偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

康惠龍指出，林、許2人以臉書假帳號偽裝他人進行恐嚇，企圖博取同情，所為已涉犯行使偽造準私文書、恐嚇、誣告等犯行，嚴重影響社會安寧，經檢警人員追查發現，2人使用假帳號，以VPN軟體跳板至境外IP，規避查緝。2人為轉移社會輿論焦點，竟以「恐嚇」假訊息方式混淆視聽，造成社會對立及不安，2人於網路散布虛假訊息，藉言論自由之名，行破壞言論自由之實，建請法院從重量刑。

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午針對「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演案提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍今天下午針對「Lin bay好油」版主林裕紘涉嫌自導自演案提出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，檢方也說明林裕紘於偵訊時辯稱，其隨身筆電在回國前於機場候機時遭竊，但經過檢警追查發現，林在國外將筆電以國際郵包郵寄方式，郵寄回台交給友人，友人收取後再交給林處理，林收到筆電後立即動手刪除相關重要資訊，這部分檢警仍未尋回刪除資料部分。

據了解，檢警查扣筆電郵包時，該郵包還沒有被拆封，但專案人員開機檢視發現，林裕紘早一步將電腦格式化，並刪除相關資料，由於《刑法》滅證罪的構成要件是湮滅或隱匿他人犯罪證據，林裕紘涉嫌刪除的是自己的犯罪證據，因此並未構成滅證罪，才未依滅證罪將他起訴。

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