快訊／和闆娘走太近被碎唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押

▲弟弟持刀砍哥哥，檢方聲押獲准。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者白珈陽、翁伊森／嘉義報導

嘉義市西區昨（11月30日）發生弟弟砍哥哥的兇案，31歲洪姓男子不滿68歲的同父異母哥哥長期碎唸，昨晚疑因又遭哥哥數落，竟情緒失控持菜刀狂砍10多刀，幸哥哥及時送醫撿回一命。檢察官複訊後依殺人未遂罪嫌聲押，嘉義地院審酌洪男所犯為本刑最輕10年以上有期徒刑重罪，晚間裁定羈押但不禁見。

據了解，哥哥與當地一間海產店老闆交好，老闆不僅聘用他擔任廚師，還提供居所讓他安心工作；後洪兄因擔心年輕的弟弟在外生活不易，遂將他接來同住，並一同在海產店工作。

未料洪男剛入職沒多久，就遭哥哥發現與老闆娘走得接近，懷疑2人關係曖昧，認為弟弟行為不檢點、也對老闆不厚道，時常為此數落弟弟，盼能將其導正。

昨夜兄弟2人又再度為此事發生口角，弟弟長期被碎唸，累積的不滿瞬間爆發，盛怒之下手持菜刀朝著哥哥猛力揮砍10多刀，導致哥哥臉部、頸部、胸前都有刀傷，其中一刀更劃破左頸動脈，鮮血當場噴濺而出，所幸及時送醫撿回一命，目前生命徵象穩定，仍住院觀察中。

警方獲報立即到場將洪男逮捕，嘉義地檢署複訊後依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押，嘉義地院訊後認洪男涉犯殺人未遂罪之犯罪嫌疑重大，為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，且有逃亡及反覆實施殺人、傷害之虞，裁定羈押不禁見。