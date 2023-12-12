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社會 社會焦點 保障人權

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

記者吳奕靖／高雄報導

一首《癡情玫瑰花》走紅的團體Under Lover，楊琳出了新專輯，不過也引發大家關注涉入夜店性侵撿屍案的另一名成員胡睿兒近況又是如何？出獄的他相當低調，連感情事也鮮為人知，《東森新媒體ETtoday》記者獨家找到胡睿兒，他對自己的近況做了完整說明，坦然面對過往犯下的錯誤，還原當時撿屍案的情況，也透露自己近期有新計劃在進行。

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪，談起夜店撿屍性侵案。（圖／記者吳奕靖攝）

「我自己還是有很大的錯誤！」對於撿屍案，胡睿兒沉思了很久，鬆口說了這一句話，他說自己想說這句話已經很久了，「都已經結了婚，還發生這種事情真的是非常不OK，因為酒精的關係造成這樣的錯誤，但也因為歷經這些事情之後，讓自己的心裡更強壯，體會到要好好珍惜與規範、自律很重要」，他很無奈的勸大家喝酒真的要適量，也不要嘗試去做壞事，因為法網恢恢，疏而不漏，做什麼大家都會知道的，「希望大家在這次事件當中能夠借鏡我，跟異性相處要有方法，跟異性相處、談話要保持尊重，才能避免錯誤發生。」

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲歌手胡睿兒接受《東森新媒體ETtoday》獨家專訪 。（圖／記者吳奕靖攝）

胡睿兒涉及的夜店撿屍性侵案發生在2018年6月，他被判刑2年，2020年7月入獄，2022年1月出獄，對於這件事情，他說自己當時真的喝得很醉，整個已經斷片，真的也沒有太多記憶，但最後還是選擇認罪，畢竟要勇於承擔自己的過錯，因案被判刑2年，他坦然面對。

他特別向粉絲大眾道歉，自己讓他們失望了，「我希望做更多好聽的音樂給大家聽，我一直以來從小到大在想這件事情，我知道我有些事情做得不是很好，或是做錯了，但我相信我自己還是一個想要傳達正面能量給大家的人，也藉此傳達我的錯誤讓大家學習，我想提供更多美好音樂想法，更多不一樣看法跟角度給觀眾，也希望大家能夠再給我一次機會。」

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