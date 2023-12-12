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社會 社會焦點 保障人權

獨／穩交超凶瑤瑤？胡睿兒離婚後「感情各自精彩」　8字證實關係　

記者吳奕靖／高雄報導

蛇姬林采緹離婚後感情穩定！而前夫胡睿兒因為涉入夜店撿屍性侵案被判刑2年，出獄之後他被拍到帶著小7歲的網紅瑤瑤（Nita）參加友人的慶生會，不過兩人間的關係一直撲朔迷離，對此，胡睿兒面對《東森新媒體ETtoday》的獨家專訪，首度證實他們兩個人之間的關係，給了8字回應。

▲胡睿兒親自說明跟網紅瑤瑤之間關係 。（圖／翻攝瑤瑤臉書）

▲胡睿兒親自說明跟網紅瑤瑤之間關係 。（圖／翻攝瑤瑤臉書）

胡睿兒在2022年1月出獄之後，他跟前妻林采緹兩人的感情分別動向都被形容為「各自精彩」，曾經被拍到帶著小7歲的網紅瑤瑤出席友人慶生會，究竟胡睿兒跟瑤瑤之間的感情是否為真？他接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪時，首度鬆口了，他說「友達以上，戀人未滿」。

「其實大家也不用想那麼多」！被問到感情事，他微笑轉了轉頭，下意識想要迴避這個問題，最後他還是決定說了：「我經歷那麼多的事情，我回來了之後，剛好遇到了這個朋友，她人真的很不錯，就是在我最低潮的時候，還可以這樣跟我交朋友，還介紹很多YT給我認識，也是她介紹很多當紅的YT給我認識，讓我覺得還是有很多機會可以讓我去發展，有機會讓我做，她算是我這兩年中，幫助我最大的一個朋友，讓我開拓了除了音樂、演藝工作外，幫我補習了這一年半缺失的網路生態以及短影音生態，我非常感謝她。」

▲胡睿兒首度鬆口跟網紅瑤瑤之間的關係 。（合成圖／照片翻攝臉書）

▲胡睿兒親自說明跟網紅瑤瑤之間關係 。（圖／翻攝瑤瑤臉書）

記者不放棄「直球對決」問：「所以，到底是不是一對戀人」？他說：「現在喔……現在還不是，因為我現在還有一個小孩，我覺得現在就微穩定相處，因為這個負擔實在對我太大，如果現在又交往的話，我既事業還沒搞定，家庭也還沒穩定，還不能給人家什麼，凡事靜觀其變，但我對這個人是有好感，我是很確定，但是能不能走到後面，還是要看緣分」。

瑤瑤經常和知名YouTuber團體「反骨男孩」合作，多次出現在酷炫（莊堯宣）影片中，也曾在謝和弦《抱歉我是個渣男》的MV中展露頭角，是頗有名氣的網紅。而他到底有沒有喜歡瑤瑤？胡睿兒說：「我是說對這個人有好感。」記者又追問：「這樣算半告白嗎？」胡睿兒強調：「不算啦！我對我的經紀人也很有好感，我所謂的好感，意思應該是比好朋友更以上，有好感就沒錯，現在多講多錯」。

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