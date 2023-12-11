南消特種搜救隊複訓　2024年爭取重型救援隊國家認證

▲台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，提升特搜人員城市搜救能力，辦理「2023年上半年特種搜救隊專業複訓」，合計144名特種搜隊成員參加複訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為強化台南市特種搜救隊搜救量能，提升特搜人員城市搜救能力，於11日辦理「2023年上半年特種搜救隊專業複訓」，參訓人員為特種搜救隊五大編組，包括管理組、搜索組、救援組、後勤組、醫療組，合計144名特種搜隊成員參加複訓。

訓練課程內容特別邀請消防署特種搜救隊許郁文秘書，分享土耳其國際人道救援臺灣搜隊經驗；義消特種搜救中隊中隊長吳宗憲，分享災害現場整合型無線電操作與運用；台南市結構工程技師公會施宗賢理事長，分享專業技師與搜救工作研討，以及特種搜救編組輪值運作與整備…等訓練課程。

另訂於12月17及24日，辦理特種搜救隊外部專業訓練課程，訓練對象為土木技師、結構技師、醫師及護理師…等人員，訓練課程包括特種搜救生命探器、破壞器材操作、搜救犬訓練概論及應用、災害現場支撐及救援…等，邀請內政部消防署陳智宏小隊長，分享INSARAG國際人道救援運作;高雄醫學大學張博閔醫師，分享災難醫護應變，以及人道救援後勤運作…等課程。

市長黃偉哲表示，台南市特種搜救隊於通過中型城市搜救隊認證後，將與內政部消防署搜救隊及其他縣市通過搜救認證之隊伍共同執行國際人道救援任務，為確保每次出勤任務安全及有效，訓練應紮實、應視同真正作戰，唯有平時不斷加強訓練，才能確保每次出勤任務的最大效率，並與外部專家團隊(結構技師、土木技師、醫師及護理師等)培養彼此團隊合作默契，於災害發生時方能擔拯救大台南市民生命安全之責任，當國際發生重大災害時，台南市也將秉持「Taiwan Can Help」的精神，與內政部消防署特種搜救共同執行國際人道救援任務。

消防局長李明峯表示，台南市特種搜救隊，已於2023年7月通國內政部消防署中型城市搜救隊，將於2024年1月執行國際人道援輪值任務，是重要里程碑，更是內政部消防署對於台南市特種搜隊搜救能力肯定。市府將增加預算經費，再動用預備金充實特種搜救隊裝備及器材，並擴大特種搜救隊編組，朝向2024年向內政部消防署申請重型城市搜隊認証目標邁進。