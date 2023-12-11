快訊／民進黨團開記者會批陸滲透　謝衣鳳快閃踢館

▲民進黨立法院黨團今天上午舉行記者會。（圖／ETtoday攝影中心）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團今（11）日上午舉行「中國介選滲透KMT？」記者會，黨籍立委參選人吳音寧與會，批評國民黨立委謝衣鳳提案凍結陸委會預算，提案理由不知所云，而重慶市台辦來到台灣，長期以來都是謝家在招待，不曉得謝是否同意中國介入台灣選舉？未料，謝衣鳳與國民黨團總召曾銘宗現身會場「旁聽」踢館，引發現場媒體一陣騷動。

民進黨團今天上午舉行記者會，包括黨團幹部劉世芳、莊瑞雄、蔡適應等現任立委與會，同時也邀請正在競選彰化縣立委的吳音寧出席，而吳音寧的對手謝衣鳳也現身會場，端坐在媒體席「旁聽」。

吳音寧會中出示國民黨立委廖婉汝、謝衣鳳提案凍結陸委會100萬元預算的相關文件，該提案指出，陸委會是否透過各方提供之資料研析，了解其「企影響台灣人民投票意向」之目的為何？是被上海台辦稱有利「加速統一」或可延緩統一進程之目標？依照中華民國憲法增修條文規定，何種更符合憲法之目標？陸委會應該釋疑，而非配合大政方針捕風捉影，防止中共、境外勢力及有心人世介選。

吳音寧批評，陸委會指中國透過各種方式介入台灣選舉，這件事情卻被國民黨中常委、彰化縣第三選區立委謝衣鳳提案凍結預算，「現在委員現在也來到現場了，非常的好」。吳拿出手板說，「我們看一下您提案理由呢，其實我覺得不清楚處啦，不知所云，不太清楚您到底要寫的是什麼呢？」

吳音寧表示，「是不是可以請問您，是否同意中國介入台灣的選舉？是否同意國台辦招待彰化的村里長、頭人們到中國旅遊？」不過，前往現場「旁聽」的謝衣鳳一言不發，並未回應吳音寧的提問，未待完全程便離開會場。

吳音寧指控，重慶市台辦來到台灣，長期以來都是謝家在招待，不過今天也可以給謝衣鳳一個機會，來說清楚講明白。她朗讀提案理由說，不曉得謝衣鳳是主張「加速統一」還是「延緩統一」？自己覺得很疑惑，若是謝衣鳳主張不要統一，應該也要說清楚講明白。