王義川砲蘇震清去年已經跟國民黨合作　徐富癸：父親涉賄仍幫兒子助選

▲民進黨副總統候選人蕭美琴10日也特別南下力挺屏南立委候選人徐富癸。（圖／翻攝徐富癸臉書）

記者陳弘修／綜合報導

由民進黨新北市議員卓冠廷、政治評論員李正皓、圖文作家惡骨聯合領銜發起的「搶救王義川大兵行動」，10日前進屏東舉辦見面會。民進黨屏南立委候選人徐富癸表示，搶救王義川的是為了力拼民進黨國會過半，他拜託屏東鄉親，除了政黨票要投給民進黨之外，立委票也一定要投給民進黨提名的候選人。

談到此次的競選對手，徐富癸也火力全開，他抨擊蘇孟淳是政三代，家族勢力龐大，父親甚至還有收賄的嫌疑，卻仍然在地方上幫兒子助選，這樣的候選人選上後會聽鄉親的話，還是聽家裡長輩的話呢？

對於國民黨傳出不分區立委參選人蘇清泉主導的侯友宜之友會、蘇孟淳之友會在屏南成立，雙方達成共識蘇震清要在屏北支持國民黨提名黃明賢、屏南支持蘇孟淳、總統支持侯友宜一事，王義川表示，從去年縣市長選舉開始，蘇震清一家就已經和國民黨有合作關係，今天具體行動支持侯友宜，這次總統立委選戰沒有模糊空間，就是藍綠對決，屏東的選民應開看得非常清楚。他強調，「屏南立委沒有模糊空間，請鄉親一定要看清楚！」

另外，民進黨屏東縣黨部主委羅平道也大力抨擊蘇家一開始喊非綠聯盟，後改為在地聯盟，現在又變色成國民黨聯盟，真的政治變色龍，毫不避諱的利益交換

羅平道指出，蘇震清一家為了家族利益和政治生命交換屏東人的利益，背棄長期栽培他們的民進黨，出賣自己的靈魂，是非常可恥的行為。他呼籲，鄉親們要清楚那一些人站在蘇家旁邊沆瀣一氣，未來一定要用選票拒絕悖棄理想、背骨的人。

徐富癸也感慨地說，厭惡貪污是不分黨派的，即使默默不出聲的中間選民、藍色選民心中有都有自己的價值，他相信拒絕貪污的傳承延續終將成為多數屏南鄉親的共識。