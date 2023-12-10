為中日爭冠集氣！蕭美琴帶高雄2新人揮棒　李柏毅黃捷誓敲全壘打

▲蕭美琴今天下午出席「挺台灣．高雄全壘打」大魯閣活動。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

亞洲棒球錦標賽中華隊今（10）將與日本隊爭冠，民進黨副總統參選人蕭美琴下午陪同立委參選人李柏毅、黃捷至楠梓大魯閣「暖身」。蕭美琴談及，台灣不只要進行傳統外交，也能透過體育進行國際外交，今晚亞錦賽對台灣棒球運動更是相當重要，呼籲大家齊心為台灣隊加油。

蕭美琴今天下午與兩位新人同框，過程3人有說有笑、互相交換對棒球的喜愛與心得，李柏毅也帶著高雄市長陳其邁致贈的「左楠贏、高雄就贏」的致勝球棒進行合照，做好揮出全壘打的準備，誓言守下高雄的關鍵席次。

蕭美琴提到，每位優秀的參選人，就如同每次的揮棒，背後都需要多年的努力，自己在李柏毅學生時期就認識他，看著當年陳菊辦公室主任，到現在連任了3屆議員，幕僚世代的李柏毅有著相當亮眼的成績；黃捷則是在過去經歷很多挑戰，勇敢承擔的她是年輕世代的代表，讓蕭美琴彷彿看見多年前的自己。

李柏毅受訪時表示，3人都相當熱愛棒球運動，今天在蕭美琴大使的陪同下，為晚上亞錦賽台日冠軍戰提前暖身，也為明年高雄全壘打做好準備。他說，在總統蔡英文的帶領下，台灣已經被世界上架，現在千萬不能走回頭路，讓有心人士「架空台灣」，明年務必用3張選票選對的人、走對的路，讓台灣繼續被世界看見。

黃捷指出，今天很難得可以和蕭美琴與李柏毅至大魯閣活動筋骨，一起感受棒球樂趣，自己更是期盼能讓高雄「6＋2」全壘打，大家都能順利當選。她也談到昨晚網路瘋傳的「山道猴子cosplay」，不只讓大家更認識候選人，也要讓社會持續關心交通議題與機車族權益。

蕭美琴強調，李柏毅與黃捷年輕有拚勁，同時也都是民進黨國會過半的關鍵，兩人一定要全力以赴，敲出高雄全壘打，守住最關鍵的立委席次，明年進入立法院後，也要繼續為地方打拚，讓高雄越來越好、讓台灣大步向前進。