藍營大團結！韓國瑜彰化助選　中部女縣長同場站台

▲列藍營不分區立委韓國瑜到彰化助選。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日全彰化跑透透，藍營第二選區立委參選人鄭俊雄、阮厚爵將與資深立委陳素月與陳秀寶拚勝選，下午在員林舉辦造勢活動，由韓國瑜及謝龍介打頭陣，雲林縣長張麗善、南投立委許淑華到場助講，現場湧入超上萬力挺，展現團結氣勢，還喊出「生第3胎，政府補助100萬元」。

韓國瑜今天精神奕奕，替鄭俊雄站台助講時台下鄉親鼓掌叫好，當場要鄭唸出陸戰隊隊訓「永遠忠誠」，鄭當場允諾作為民意代表更要對選民永遠忠誠，為地方建設謀福利。

▲雲林縣長張麗善到彰化助選。（圖／記者唐詠絮攝）

鄭俊雄提出成立國家花卉育種及貿易中心的政見，韓國瑜極力贊成，並表示「彰化是花的故鄉，種花的經濟價值高，歐洲荷蘭靠出口花卉，每年賺了許多錢。台灣種花的技術絕對不會輸給荷蘭」，鄭俊雄進入國會殿堂後，他和謝龍介一定會在立法院全力推動。

「台灣現在生不如死」，韓國瑜表示，台灣面臨非常嚴重的少子化問題，他那個年代1年的新生兒有約45萬人，去(2022)年全台新生兒僅13萬人，而令人驚訝的是，去年全台死亡人數約20萬人，他向鄉親喊話，「只要家裡生第3個孩子，政府補助100萬元」，鼓勵大家多多生育。