回防綠票倉！美麗島44周年　賴清德、蕭美琴連跑高雄5選區催票

▲賴清德與蕭美琴今天兵分兩路前往高雄個選區輔選。（圖／賴清德競選總部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立委選舉倒數34天，民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（10）行程滿檔，趕赴票倉高雄市，兵分兩路連趕5選區的輔選行程，強力拉抬綠營選將勝選氣勢。賴清德表示，今天是國際人權日，美麗島第44周年紀念日，高雄市民過去一路相陪，走過黑暗獨裁時代，如今也要共同守護台灣民主，堅守民主，不走回頭路。

賴清德與蕭美琴今天上午分別出席立委賴瑞隆、李昆澤競選總部成立大會，下午賴清德陪同立委林岱樺參加禮佛暨親子活動，蕭美琴則出席立委參選人李柏毅、黃捷「挺台灣．高雄全壘打」大魯閣活動，隨後賴、蕭兩人均在立委邱議瑩競選總部成立大會登台，賴再轉赴鳳山參加立委許智傑競總成立大會，蕭南下屏東縣，為立委參選人徐富癸站台後，晚間還要出席立委邱志偉彌陀聯合後援會成立大會，行程相當緊湊。

賴清德在造勢活動中表示，今天是國際人權日，美麗島第44周年紀念日，「過去我們與民主前輩並肩作戰，高雄市民一路相陪、共同努力，我們走過黑暗獨裁時代，勇敢爭取民主開放，也已獲得相當的成果」。

賴清德談及，面對當前極權中國的打壓，需要共同守護台灣民主，賴清德與蕭美琴將站在第一線，在民主的道路上，帶領台灣持續向前行，走向世界，邁向未來，然而，面對在野黨的總統候選人，各自唱和「九二共識」、「兩岸一家親」，政治上若接受一國中國原則，台灣主權將無法存在，經濟上，提出簽定服貿協定，香港現況已清楚擺在眼前，呼籲大家共同堅守民主，不走回頭路。

蕭美琴表示，台灣沒有餘裕內耗空轉，也禁不起在野黨再丟麵粉、水球以杯葛預算、阻礙台灣發展，懇請鄉親支持民進黨，讓國會過半、國家進步，此外，「美德配」最有經驗、最了解台灣，未來，她將與賴清德接力打拚，以創新繁榮精神，發展台灣經濟；以公義永續理念，守護台灣社會，讓台灣在國際社會上，更加充滿力量、更能抬頭挺胸；以穩健的腳步，為台灣打拚更多尊嚴與驕傲。