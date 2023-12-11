台南兌幣機大盜落網！用電子干擾器撈28萬　見警狂奔沿路丟毒品

記者林東良／台南報導

台南市警佳里分局轄內自2023年10月份，發生多起選物販賣店及自助洗衣店兌幣機硬幣遭竊案件，員警受理後積極調閱監視器，鎖定住在台南六甲區的47歲陳姓男子涉有重嫌，9日凌晨3時許，偵辦員警見時機成熟，持台南地檢署核發之拘票逮捕陳嫌，並撿獲他沿路丟棄的毒品，全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

▲台南市警佳里分局逮捕陳嫌，起獲他的犯罪工具與毒品。（圖／記者林東良翻攝，下同）

佳里分局調查發現，陳嫌是以電子干擾器讓兌幣機快速吐出硬幣犯案，且為規避警方偵查，均使用腳踏車或YouBike作案，1年內以相同手法行竊共計20件，得手金額共計新台幣28萬餘元，陳嫌疑似用於生活開銷外，亦用來購買毒品，可能已花費殆盡。

9日凌晨3時許，偵辦員警見時機成熟，持台南地檢署核發之拘票，鎖定嫌犯動向並埋伏，陳嫌見大批員警出現旋即逃逸，並沿路丟棄毒品，最後仍遭員警逮捕。凌晨6時許，員警持台南地院核發之搜索票，於陳嫌住處起出2級毒品安非他命及竊盜作案用工具，全案依竊盜及毒品等罪嫌移送法辦。

由於陳嫌犯罪事實明確，卻仍規避卸責，有反覆實施同一犯罪之虞，佳里分局建請檢察官向法院聲請羈押。陳嫌連續竊盜行為，嚴重影響民眾生活，佳里分局獲報後積極調閱監視器，迅速掌握犯嫌身分及蹤跡後將犯嫌緝捕到案。