柯文哲民調滑落「老三」　陳佩琪喊話「有信心」：都一樣要努力

▲柯文哲妻子、醫生陳佩琪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

距離2024總統大選倒數33天，藍白合作破局後，民眾黨總統參選人柯文哲聲勢下跌至「老三」，引發眾多柯粉焦慮，民眾黨則於9日公布內參民調，強調「柯盈配」仍贏過國民黨「侯康配」。面對柯文哲的選情，柯文哲妻子、醫生陳佩琪10日喊話「有信心」，心存善念盡力而為。

陳佩琪10日下午出席位於柯文哲新莊競總舉辦的「愛健康乳癌防治講座」，並接受媒體訪問。被問到距離選戰剩下30幾天，對於柯文哲選情是否有信心？陳佩琪直言「當然有信心，我們只要再努力，都有信心。」

媒體追問，但柯文哲目前僅有黨內內參民調是第二名，其他大部分民調都是第三名？陳佩琪說，選舉就是盡自己的能力，心存善念盡力而為，民調拿來作為參考，但再怎麼樣「民調第一、第三都還是要一樣努力，不是說民調第一就不努力」，所以心存善念盡力而為，這就是民眾黨最大的理念。

另外，關於柯文哲被外界質疑「變來變去」，自稱內心深綠且外交要走「蔡英文路線」？陳佩琪提及，自己9日也被媒體詢問該題目，但不曉得什麼叫「變來變去」，醫生只有一個理念，就是將病人努力救成功、不要有後遺症；而政治部分，柯文哲說過只要是治國人才都願意收納，所以這不是變來變去，而是指若有人才願意為國家貢獻，不管藍綠背景都要接受。

陳佩琪重申，這不叫「變來變去」，而是認為「自己的國家自己救」，並將「把國家還給人民」視為最大信念，希望國家由全民共同治理的理念。