批綠文革式教育害學生素質變低　侯辦嘆：國民黨過去打下好基礎

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對108課綱傷害台灣的競爭力，但民進黨副總統參選人蕭美琴說要對自己有信心，也要為年輕人鼓勵。侯友宜競選辦公室發言人王敏旭今（10）日表示，蕭美琴的回答代表完全不理解老師、家長以及一般人民的憂慮，未來10年將有許多工作是極需要「科學、科技、工程和數學（STEM）」領域的人材，但在民進黨文革式的教育改革下，學生素質降低是事實，大一生成績下滑是事實，數理科學生基礎能力明顯落後是事實，不過「我們對孩子有信心、對政府沒信心」，因此侯友宜當選後，會召開教育國是會議，檢討108課綱所造成的問題。

王敏旭說，台大教授都明確指出，108課綱新生的基礎學科成績有弱化趨勢，尤其在微積分與普通化學，有學院的學業成績平均點數跌超過20％。微積分課程中，電資學院新生的平均成績較去年同期低了9%，部份學院跌幅更多。

王敏旭指出，台灣經過數十年的厚積實力，手把手、一點一滴的累積，台灣才能在科學、科技、工程、數學等領域傲視全球，這些不是民進黨的功勞，不是民進黨的成就，就像台灣半導體產業，不是民進黨引進，不是民進黨培植，但可怕的是民進黨正一步一步的摧毀這個基礎。

「我們不擔心現在，我們擔心未來」王敏旭說，不是每個人都可以像蕭美琴一出生就是美國人，更不可能像蕭美琴一樣，畢業回到台灣馬上成為民進黨黨部主管，但是數理能力是台灣的根本， 語文能力是台灣的基礎，國民黨過去為台灣打下非常好的人才基礎，但現在擔心而且憤怒的是，民進黨正在摧毀這一切。