新北市府公文認定既存違建　賴清德萬里老家「列管不用拆」

▲新北市府公文指賴清德老家建築為既存違章建築。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議延燒，政治評論員李正皓今（10）表示，民眾黨總統參選人柯文哲嗆賴清德不拆自己老家是執政的傲慢，但賴清德老家要不要拆不是民進黨說了算，而是國民黨總統參選人侯友宜執政的新北市政府認定賴清德的老家不用拆，公文顯示該建築僅需要「拍照列管」，不用拆。

李正皓今天表示，賴清德老家是民國49年前就存在，土地屬於私人礦主的，而賴清德的父親是礦主所僱用的礦工，這棟房子與立委馬文君、立委參選人廖先翔、黃國昌等人「佔用」國有地的狀況完全不同，此外，當時這片區域的所有住戶都是礦工，沒有一個人是達官顯貴，房子住了十幾年後屋頂漏水了、牆壁裂縫了，要修繕改建是很正常的事。

李正皓表示，針對這種行為內政部特別解釋，由於當時民眾未能即時獲取礦業計畫廢止資訊，加上法律諮詢服務尚未普及，政府部門亦未能主動通知及協助民眾辦理合法化作業，與過去所說「違建」的概念完全相反。

李正皓說明，退萬步來說，就算藍白陣營硬要去脈絡化，把窮苦礦工在礦區蓋的房子用都會區的《都市計畫法》與《建築法》來規範，看看這份新北市政府12月1日回函給國民黨市議員林國春的公文，上面寫得清清楚楚：經比對歷年空照圖，確認旨揭建物係屬民國98年6月24日以前既存違章建築，僅需要「拍照列管」，不用拆。

李正皓詢問，新北市政府公文寫得清清楚楚，僅需要拍照列管，不用拆，請問柯文哲、黃國昌，「你們到底拿什麼立場要求賴清德把自己老家拆除？」