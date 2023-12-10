韓國瑜聲援北一女師！　怒嗆若要斷中華文化的根先拆台南孔廟

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台南第3選區立委參選人姚正玉今（10）日上午成立競選總部，名列不分區列第1名的前高雄市長韓國瑜到場力挺，也聲援近期因108課綱議題產生爭議的北一女教師區桂芝。韓國瑜諷刺，民進黨如果要把中華文化的根切掉，先拆掉從明朝就建立的台南孔廟，他也反問，把中華文化的根切斷，那下一代要如何教育？要放入什麼文化？

韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭以及不分區立委參選人謝龍介，今天都來替姚正玉站台造勢，韓國瑜壓軸上台致詞時高喊，很多人說姚正玉不會選上，「也不管學歷、經歷、理想、能力，如果民進黨提名就一定上，國民黨就不會上，但我2018年在高雄選市長，民心思變，怎麼不會上？」

韓國瑜說，姚正玉從成大畢業後從沒離開過台南，之前當記者時的那1支筆，不知幫助多少善良人提出正義之聲，不停關注台南變化，現在最需要這種人在立法院。

對於近期的課綱爭議，韓國瑜則說，台灣社會風氣已不一樣，區桂芝這在被網軍出征，但如果中華文化的根要切斷，那全台最重要孔廟在台南，明朝就建立，清朝時全台考試都要來孔廟，先拆掉孔廟。

韓國瑜強調，孔老夫子影響2500年，修身、齊家、治國、平天下從小就在中華文化基礎起來，最重要的儒家、佛家、道家文化都在台灣，直系血脈也住台灣，如果現在要把中華文化的根切斷，下一代要如何教育？他們思想是什麼？要放入什麼文化？」