國民黨129週年！花蓮黨員齊聚展現士氣　黃健庭：贏回政權

▲國民黨花蓮縣黨部於花蓮國軍英雄館舉辦建黨129週年黨慶活動。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國國民黨花蓮縣黨部8日上午於花蓮國軍英雄館，舉辦「國民黨建黨129週年黨慶活動」，表揚13鄉鎮市黨部所屬資深黨員與績優幹部，接受表揚的資深黨員，最資深的有於民國32年入黨，黨齡滿80年整兩位。

中央黨部祕書長黃健庭、花蓮縣縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、花蓮縣黨部主委張逸華及黃復興黃榮華主委盧新榮，受到現場數百位受獎黨員代表起立熱烈歡迎，其中更有高齡94歲資深黨員前來參與盛會。

▲秘書長黃健庭與從政同志、70年黨齡的黨員共同切下蛋糕並齊唱生日快樂歌。

活動開始首先由秘書長黃健庭與從政同志、70年黨齡的黨員共同切下蛋糕並齊唱生日快樂歌，慶祝129週年黨慶生日快樂，隨後頒贈黨員晉齡證書及績優幹部榮譽狀，活動現場溫馨熱絡，最後大家也齊唱「團結就是力量」，並高喊「凍蒜」，將黨慶活動氣氛炒到最高點，充分展現花蓮國民黨團結士氣。



黃健庭首先代表朱立倫主席致詞表達感謝黨員先進長期堅定支持本黨，黃秘書長表示，國民黨總理孫中山1984年成立興中會，國父孫中山當時28歲經過11次推翻滿清成立中華民國，最愛中華民國就是中國國民黨，國民黨是最不會忘本，在我們治理之下台灣是和平安定的，這些好不容易打下的基礎，在民進黨執政八年都把根基銷毀掉了，大家都很清楚民進黨貪婪的政府，舉個外交例子民進黨外交七年可以斷9個邦交國，國民黨執政外交部長斷交一個就下台，民進黨卻是斷交幾個都沒關係，但最不能原諒是把台海氣氛搞得那麼緊張，我們可以看到「俄烏戰爭」打了一年半，難民有一千多萬人，其實戰爭人民是最辛苦的，如何避免戰爭是中華民國總統最重要的要務。民進黨賴清德是務實台獨工作者，但是在選總統時卻表示要和平保台，台灣人這麼好騙？我們毋須選賴清德來證明會不會發生戰爭?反觀我們國民黨侯康配是最經得起民眾考驗，是可以為台灣帶來和平安定的候選人，這次國民黨推出都是年輕優秀候選人，而不分區立委由韓國瑜領軍，大家說這是有史以來最棒的不分區名單，明年1月13日選舉非常重要是決定我們的未來，我們要贏回政權，繼續幫助國家，重新回到繁榮安定和平的中華民國。

▲表揚13鄉鎮市黨部所屬資深黨員與績優幹部。

立法委員傅崐萁致詞表示，根據民調全國人民希望下架民進黨超過六成，此時此刻我們全黨要心手相連來下架民進黨，因爲民眾看到現在的蔡政府是無法無天毫無廉恥的政府，八年來人民受夠了。傅崐萁委員話鋒一轉指出，民進黨過去幾十年來空降花蓮參選，選完就走人，幾年來連花蓮0918大地震、太魯閣事件或風災，人在美國沒有電話、沒有臉書關心問候花蓮人，四年來從來沒關心過花蓮，還說她愛花蓮，民進黨每次選舉來花蓮就是罵、選輸就走，傅委員說，大家還記得段宜康及新潮流怎麼罵花蓮、鄙視花蓮人？蕭美琴在美國當代表時，開放美國萊豬進口台灣就是殘害台灣人民的健康，讓我們的孩子把萊豬都吃完，「萊豬」大陸不開放、歐盟不開放，就只有台灣開放，賴清德當初四大公投走遍台灣各地說要守護台灣，要與美國經貿合作，到今天台美FTA在哪裡？台美安保協議在哪裡？我們買軍購比其他國還要更貴，破銅爛鐵賣給中華民國，可以看到我們國防預算短短五年從3000億增加到6000億，而且後續武器維養才是可怕，民進黨把台積電變成美積電，全世界做任何東西都需要台積電的晶片，這是我們70年來國民黨政府從孫運璿、李國鼎及蔣經國先生，用台灣國力孕育出科技人才，但民進黨把台灣賣光洋洋得意，得到是台海的危機，我們一定要下架民進黨政府，成立特偵組把八年來所有貪汙抓起來，傅崐萁委員懇切拜託大家心手相連，讓台灣撥雲見日，讓國民黨重返執政。



花蓮縣黨部主委張逸華表示，花蓮的交通建設是人民所期待的，但是民進黨政府執政八年來花蓮都遭到漠視，重大建設都遭擱置處理，蔡政府貪汙腐敗、黑金政權污染是有史以來最嚴重，希望鄉親能記取教訓認清事實，深刻體認全面用選票來下架貪腐無能的新威權民進黨。

▲黃健庭首先代表朱立倫主席致詞表示，決定我們的未來，就要贏回政權。

黃復興黃榮華主委盧新榮表示，義務役當兵不上戰場就是在騙選票，我們要很清楚，民進黨就是這樣在騙選票，明年花蓮要開出最漂亮的票，我們要竭盡所能團結，贏回榮耀。



花蓮市市長魏嘉彥、吉安鄉鄉長游淑貞、豐濱鄉鄉長邱福順及秀林鄉鄉長王玫瑰，也上台為國民黨129週年黨慶獻上祝福，為國民黨及候選人們懇託，期許本黨能團結重返執政。

▲立委傅崐萁表示，一定要下架民進黨，成立特偵組把八年來所有貪汙抓起來。

今天黨慶活動，接受表揚資深晉齡黨員包括有資深70年、60年、50年、40年及30年黨齡的代表，分別由秘書長黃健庭及花蓮縣黨部主委張逸華頒贈榮譽狀，此外國民黨首席中常委的立委傅崐萁，也特別頒發花蓮績優幹部感謝狀，感謝這些前輩、幹部們一生忠於國民黨、奉獻給國民黨，足堪黨員表率。



最後，黃健庭向花蓮全體黨員懇託，全力支持總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、區域立委候選人傅崐萁、平地原住民立委候選人鄭天財及山地原住民立委候選人孔文吉高票當選，並帶領全體黨員高唱「團結就是力量」，並高呼國民黨加油與凍蒜口號，活動圓滿畫下句點。

