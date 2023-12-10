嘆馬文君如「過年臘肉」被吊起來打　韓國瑜：潛艦、違建背黑鍋

▲前高雄市長韓國瑜（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／新北報導

名列國民黨不分區立委第一名的前高雄市市長韓國瑜，近日輔選行程馬不停蹄，今（10）日前往南投草屯替立委馬文君站台。韓國瑜在台上主動提及潛艦、違建爭議，還說馬文君現在是「全台灣最大的背黑鍋的人」，所以自己一定要來幫忙，非常了解這樣的痛苦，民進黨因為執政不力，於是找一個人吊在那裡，像一串過年的臘肉一樣一直猛打，才能獲得選票。

韓國瑜說，會笑的女人運氣都不會差，4年前馬文君也像現在一樣，白白的、笑瞇瞇，馬文君住在木造房子30多年，從來也沒有人打她，為什麼4年後會這樣？「很簡單，因為馬文君擋人財路！」

韓國瑜致詞時更主動提及潛艦爭議，全世界最好的潛水艇，美國賣到澳洲要120億元，台灣造價500億，這到底怎麼回事，馬文君在立法院質詢，難道不該問嗎？如果沒問反而才對不起南投鄉親。

韓國瑜續指，12月6號，國有財產署已經發公文說馬文君的房子沒有不法，公文都來了，民進黨還在打馬文君，傷害已經造成，他向南投選民喊話，這種選舉奧步，一定不能再上當。

韓提及過去選總統時，岳父被說砂石下全部埋垃圾，所有綠營媒體去報導，砂石場還被挖土機挖了38個洞，結果全部乾乾淨淨，但傷害已經造成，所以希望南投鄉親睜大眼睛，希望別讓馬文君在不公平、不正當的抹黑下受傷，大家要讓她繼續高票連任。