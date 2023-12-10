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苗栗邱鎮軍南庄、三灣競總成立　曾玟學台北政治連線表演

▲▼國民黨的邱鎮軍今(10日)成立南庄、三灣競選總部，藍營地方要角到場加持、拉抬氣勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國民黨的邱鎮軍今(10日)成立南庄、三灣競選總部，藍營地方要角到場加持、拉抬氣勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2024立委選舉投票倒數34天，苗栗縣第二選區國民黨提名候選人邱鎮軍，今(10日)上午連趕南庄、三灣兩場總部成立大會；無黨籍的曾玟學今天晚上將與「這個世代」政治連線的立委參選人吳沛憶、吳崢、苗博雅、黃捷、賴品妤等人，在台北市NUZONE 展演空間舉辦「這個世代▶未來專場」表演活動。

邱鎮軍在成立大會致詞表示，南庄、三灣都有豐富觀光資源，但因為地處偏鄉，也各自面臨不同的困境，像是三灣的農業、南庄的觀光，如果可以整合補強，絕對是臺三線上的鑽石，更可以是北台灣的後花園，也是新竹科學園區緊張工作之餘，園區職工可以散心舒壓的幸福園地。

邱鎮軍表示，如果能獲得鄉親支持當選，他一定會協助三灣農業升級更週延，讓農民更有保障，穩定農業生產與人力，讓三灣經濟命脈永續發展。而對於爭取中央資源，推動南庄觀光發展更形蓬勃，未來需要亮點行銷，除了協助交通改善，新建替代道路。更要爭取資源舉辦南庄花卉博覽會，讓南庄山城花園更璀璨亮麗迷人。

▲▼國民黨的邱鎮軍今(10日)成立南庄、三灣競選總部，藍營地方要角到場加持、拉抬氣勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲國民黨的邱鎮軍今(10日)成立南庄、三灣競選總部，藍營地方要角到場加持、拉抬氣勢。（圖／記者蔡文淵翻攝）

同選區另一名無黨籍的參選人曾玟學，今天晚上將與「這個世代」政治連線的立委參選人，在台北市NUZONE 展演空間舉辦「這個世代▶未來專場」表演活動，今天出席的連線成員有吳沛憶、吳崢、苗博雅、曾玟學、黃捷、賴品妤。活動開始前將於NUZONE 展演空間 1 樓開放媒體聯訪。

▲▼民進黨總統候選人賴清德與無黨籍參選立委的曾玟學，於12月9日成立頭份聯合競選總部。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德與無黨籍參選立委的曾玟學，於12月9日成立頭份聯合競選總部。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曾玟學競選總部表示，「這個世代▶未來專場」活動，有別於一般傳統造勢，連線成員將為觀眾獻上最誠摯的表演內容，融合創意與短講，分享從政的心路歷程與理念。

競選團隊表示，今天的活動也會邀請閃靈樂團、達摩樂隊、王彩樺、米莎 Misa、蛋頭 BG8Locc、7LING aka NIKE CHEN、等多組樂團、藝人上陣共演，用打破框架的想像力與震撼，表達對台灣的熱情與無限的能量。

▲▼「這個世代」政治連線的6名立委參選人吳沛憶、吳崢、苗博雅、曾玟學、黃捷、賴品妤等人，10日晚間將在台北市NUZONE 展演空間舉辦「這個世代▶未來專場」表演活動。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲「這個世代」政治連線的6名立委參選人吳沛憶、吳崢、苗博雅、曾玟學、黃捷、賴品妤等人，10日晚間將在台北市NUZONE 展演空間舉辦「這個世代▶未來專場」表演活動。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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