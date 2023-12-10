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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃捷「山道超商妹」今晚保證驚艷！造型太辣她羞喊：平常不會穿

記者許宥孺／高雄報導

民進黨立委參選人黃捷昨(9日)cosplay《山道猴子的一生》中「超商妹」的角色，並將照片放在臉書粉專，貼文狂吸2萬多人按讚。黃捷表示，她今晚將與山道猴作者同台，而還原「超商妹」則是作者建議的，不過超短熱褲她平常不會穿，因此除了特別準備服裝外，身上的刺青也是根據原檔訂製一套紋身貼紙，今晚的演出一定會讓大家驚艷。

▲黃捷cos成《山道猴子的一生》中的超商妹。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃捷cos《山道猴子的一生》中的超商妹引發網友迴響。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷此次競選小物與《山道猴子的一生》合作，先前推出聯名機車擋泥板就被秒殺。昨晚她在臉書發布一張照片，她身穿熱褲、細肩帶上衣，cos成「超商妹」，打扮令人驚艷，她還撩網友「最怕的是有一天看不見你的車尾燈」，要大家幫她的造型評分。

▲《山道猴子的一生》中的角色「超商妹。（圖／翻攝自IG）

▲《山道猴子的一生》中的角色「超商妹。（圖／翻攝自IG）

針對cosplay「超商妹」一角獲得網友迴響，黃捷表示，「很感謝大家的關注，對我的角色扮裝有很大的討論跟支持，在今天晚上『這個世代』的專場就要華麗登場，我會跟山道猴的作者同台，一起還原這個角色。會挑這個角色，是因為作者Eric建議裡面善解人意、溫柔體貼的超商妹，很適合我，她也是網友很喜愛的角色。」

黃捷提到，這次她的競選小物和山道猴合作推出擋泥板，引起一番討論。作者Eric本身就有在跑山，她則是很關注交通議題，尤其是機車權益的部分，所以他們希望透過這次的合作，喚起大家的關注，讓關心政治、關心交通的人知道，他們是希望可以讓台灣變的更好，未來她若能進軍國會，會繼續實現人本交通。

▲民進黨高雄市立委參選人黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨高雄市立委參選人黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

黃捷說，「為了這次的角色，服裝我都是特別準備，因為超商妹所穿的超短熱褲，是平常我不太會穿的衣服，包括超商妹身上的刺青，我也根據原檔特別訂製一套紋身貼紙，所以跟超商妹身上的圖案都是一模一樣，這都是為了這次表演特別準備的，所以今天晚上的演出，一定會讓大家驚艷，也敬請期待。」

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