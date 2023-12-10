蔡英文今衝基隆　挺鄭文婷接棒蔡適應

▲蔡英文（右）與鄭文婷（左）至大竿林仙公廟代天宮參香祈福。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市立委選情膠著，民進黨參選人鄭文婷力拚接棒立委蔡適應陷入苦戰。總統蔡英文今（10）上午前往基隆，連趕兩場行程輔選鄭文婷，她表示，這次選舉是台灣很重要的關鍵點，正副總統參選人賴清德與蕭美琴是最好的組合，能讓台灣持續於世界上架；鄭律師出身、擔任過議員與黨團總召，也是最好的接班人選，也呼籲集中選票，讓她順利當選。

總統蔡英文今天上午與蔡適應、鄭文婷與地方黨公職一同開箱鄭文婷競選小物，為透明雨傘貼上「選對的人，走對的路」及「2024挺台灣」貼紙，象徵為雨都基隆撐起一片天，隨後也至大竿林仙公廟代天宮參香祈福。

蔡英文表示，她明年就要畢業了，一方面開心一方面也擔憂，擔心辛苦帶領的團隊，及台灣做的許多事是否可以延續下去，所以她也跟大家拜託，正在做的事要讓它繼續下去，賴清德、蕭美琴就是最好的人選、最好的搭檔，由於台灣處境挑戰很多，未來世界也有許多變化，所以要在世界的變局裡，找到屬於台灣最好的一條路，所以就需要有經驗的帶領者、有經驗的團隊。

蔡英文強調，賴清德與蕭美琴的搭配是最好的組合，能讓台灣繼續在世界上上架。她也說，有外國媒體說這次選舉是台灣很重要的關鍵點，要選擇繼續走向民主、走向世界這條路，還是要被反轉？若要持續前行，團隊就要選對的人；基隆的鄭文婷，律師出身，擔任過議員與黨團總召，也是蔡適應委員最好的接班人選，所以要集中選票投給鄭文婷，讓她順利當選。

蔡英文表示，基隆過去是一個很重要的城市，不僅熱鬧也是漂亮的地方，經過幾年回頭來看，基隆一樣是很有希望的城市，但更重要的是要加速基隆的建設，大家都很期盼的基隆捷運，已於林右昌市長任內大致規劃完成，而蔡英文政府也會持續與新的基隆市政府一起好好解決問題，讓捷運能夠順利動工，這對基隆來說是很重大的建設，所以一定要讓他成功、盡快動工。

此外，基隆軍港西移，東邊就可以開發觀光，令基隆成為國際觀光旅遊的重要地方，蔡英文說明，過去這段時間，她與林右昌、蔡適應就在趕進度，軍港西移要在蔡英文的任內完成，而第一期工程已經完成，第二、三期則陸續進行，預計將於年底完成。軍港西移後，讓蔡英文政府、未來的賴清德政府，與立委一起規劃，讓東岸做最好的開發。

蔡英文表示，不論是地方建設、國家整體發展，有經驗的帶領者與團隊是很重要的，過去她也是在李登輝時代被歷練、培養，並組織團隊，才有今天的執政成果，所以希望能接班的一定也要是有經驗、有團隊、有歷練的。