拒絕與陸互派軍事觀察員　趙少康：沒要打他們！所以只能我們派

▲趙少康出席侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副總統參選人趙少康昨晚在「串連與青年之約座談會」提到，他會要求中國，讓台灣的軍事觀察員到中國，看看沿海軍事部署，且對台灣的飛彈要減量。被問到中國能不能派軍事觀察員來台灣？趙少康今（10）日受訪搖頭表示，「不行！我們沒有要打他，他派什麼軍事觀察員，是他們要打我們，我們才要派，不是互派，只能允許我們派去」。

趙少康今日上午與國民黨總統參選人侯友宜、國民黨主席朱立倫共同出席地方造勢，為藍營立委候選人張智倫站台輔選。會前接受媒體聯訪時指出，中國最在乎台灣會不會台獨，「要告訴中國我們不會台獨！」台獨不僅是北京不支持，連美國都會反對，因為台獨是走不通的路，全世界幾乎沒有支持，不然請民進黨舉出支持台獨的1、2個國家，是美國支持還是日本、英國、法國支持？

趙少康強調，說反對台獨是要讓中國知道台灣的善意，台灣人擔心戰爭，那就請對岸軍機不要越中線、戰機不要繞台灣，這樣會搞得台灣人很緊張，面對大陸東部戰區，兵源、飛彈會減少，可以試試看允許台灣派軍事觀察員駐在那，經常觀察，確保台灣安全，確保中國軍事不會對台灣構成威脅。

至於中共會點頭嗎？趙少康則說，會不會同意不知道，但這是他的基本立場，希望對中方釋出的善意。