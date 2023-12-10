諷柯文哲選舉緊張亂咬人　趙少康：我哪裡紅？從哪裡聽出親中？

▲趙少康出席侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／新北報導

被問及國民黨副總統參選人趙少康不滿被柯在給黨員的公開信中抹紅國民黨，民眾黨參選人柯文哲反嗆，「本來就紅的，抹紅他們剛好而已。」趙少康今（10）日受訪回擊，「我什麼地方紅了？大家什麼時候、從什麼地方聽出我親中？」批柯選舉緊張也不該亂咬人，更遑論抹紅國民黨總統參選人侯友宜的話，「那你柯文哲就是親中加三級！」

針對柯文哲說「侯康配」傾中，且侯友宜近墨者黑。趙少康今日上午出席侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪指出，侯友宜親中的話，全台沒有人不親中，「侯友宜親中的話，柯文哲就是親中加三級」，柯文哲已經選舉選到手忙腳亂、語無論次，一下子說自己墨綠，又怪民進黨抹紅，「柯文哲應該靜靜思考一下，未來怎麼走。」

趙少康直言，就算柯文哲選舉就算緊張也不必到處亂咬人，亂給人戴紅帽，己所不欲欲施於人，民進黨給他戴帽子讓他很痛苦，那幹嘛亂丟帽子給國民黨。

至於柯文哲說抹紅趙少康剛好而已。趙少康語氣不屑，「我就跟他講啊，我什麼地方紅了？大家什麼時候、從什麼地方聽出我親中？大家又什麼時候從我嘴巴聽出？」，民進黨說趙少康主張統，他甚麼時候主張統了？舉出例子來，不要亂抹紅、亂戴帽子。

趙少康重申自己的兩岸政策非常清楚，台灣自己要有足夠的防衛能力，但是同時要跟中國有溝通管道，民進黨親美仇中，國民黨則是親美和中，這很大差別，和平還是最重要的，台灣禁不起戰爭，民進黨一方面，從某角度看就是國民黨總統候選人侯友宜說的引戰，跟國民黨希望避戰，兩者完全不同，「跟親中完全不同，不要亂戴帽子！」