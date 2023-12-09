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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

霍去病「是賣滷肉飯的」！韓國瑜嘆：中華文化斷根了

▲▼國民黨總統暨立委台北競總成立誓師大會，韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜感嘆，與年輕朋友聊天時，詢問是否知道霍去病是誰，對方卻回答「賣滷肉飯的」。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

近日教育部108年課綱引起極大討論，古文存廢的問題被許多名人拿出來討論。對此，高雄市前市長韓國瑜表示，去年與年輕的朋友聊天時，詢問對方是否知道霍去病是誰，對方卻回答「賣滷肉飯的」，說法令他感到吃驚，更讓他直言「中華文化在台灣斷根了」。

韓國瑜9日表示，他去年與幾位年輕朋友聊天時，談論到了奧運及冠軍等問題，於是開口詢問，是否知道「冠軍」這兩個字的由來。

發現對方答不上來，韓國瑜主動講解，漢武帝時期的大將軍霍去病曾出征匈奴，是當時的一代名將，因為出征有功，受封「冠軍侯」，而冠軍侯的由來，則是取自「勇冠三軍」或是「功冠諸軍」的意思。

不過，等到韓國瑜詢問年輕朋友，知不知道霍去病是誰，卻得到「賣滷肉飯的」這樣的答案，讓他趕忙糾正，賣魯肉飯的是鬍鬚張，而非霍去病。

韓國瑜對此感嘆，無論是歐洲、美洲還是拉丁美洲，全世界各國都在學習中文、想了解中華文化，而台灣有儒家、道家及佛家等思想匯集，擁有最正統的文化，如今卻主動將中華文化的根切斷，因此這兩天討論課綱的議題，讓他十分激動。

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