強忍死魚味！北海道100公務員「徒手撿數千噸魚屍」　焚化爐燒不完

記者張寧倢／綜合外電報導

日本北海道函館市7日上午出現罕見現象，大量的沙丁魚混雜部分鯖魚被沖上岸，沿海岸線約1.5公里範圍內堆滿數千噸魚屍。時隔2天，當地政府9日展開清理作業，出動約100名公務員「手工撿拾」並載往銷毀，但一座焚化廠將不足以消化。另外，死魚開始飄出腐爛臭味，如今已經看不到一般民眾來撿魚。

▲日本北海道函館12月7日大量死亡的沙丁魚和鯖魚被沖上海灘。這些魚死亡的原因尚不清楚。（圖／CFP）

據北海道放送（HBC）等日媒報導，函館市表示，東部地區海岸7日出現大量死亡的沙丁魚等魚類，規模達到數千噸，綿延1.5公里。海灘上魚屍密密麻麻的驚人景象傳遍社交媒體。函館市與北海道政府部門人員以及漁業協會職員9日上午9時開始清理工作，約100人徒手把魚撿進塑膠袋，再用垃圾車運到焚化廠銷毀。

報導稱，9日出動了6輛2噸級卡車，預計將持續到中午，另外隔天10日也會繼續進行。到現場視察的函館市市長大泉潤表示，因為最立即的辦法就只能用人力和垃圾車運走，所以現在仍在緊急討論該如何處理。函館市農林水產部部長松浦真人則說，由於人力工作量相當有限，下周將討論是否能投入重型機械清理。

▲據稱死亡的沙丁魚9日已經開始飄出腐臭。（圖／CFP）

沙丁魚群最初被沖上岸時，有日媒提到現場民眾拿著保麗龍箱、水桶等工具來撈魚回家，官方隨後呼籲民眾不要這麼做。時隔2天，日媒報導表示，9日已經看不到前來撿魚的民眾，而且沙丁魚漂浮的海浪看起來水質混濁，已經開始散發出腐敗臭味。

函館市政府還指出，雖然回收的魚將送到附近焚化廠處理，但由於數千噸的規模實在過於龐大，估計無法在2天內完成，而且單一一座焚化廠無法接收全部的銷毀數量，將繼續協調有無其他接收方，並安排民間回收清理公司協助。

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