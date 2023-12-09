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淡水騎士遭貨車狠撞昏迷！肇事影像故障消失　全靠這員警還原真相

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名71歲陳男日前騎車行經淡金路口，遭後方想要超車的小貨車追撞，陳姓騎士頭部重創緊急送醫。肇事小貨車向警方表示，自己行車紀錄器故障，警方因此難以取得影像釐清肇責，但交通分隊承辦員警陳昶順鍥而不捨調閱監視器，找到行經車輛的行車監視器，事件總算水落石出。遭撞的陳男出院後送上手寫信，感謝員警認真的調查。

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

這起事件發生在10月16日下午4時許，陳男獨自騎著車，行經淡金路口外側車道，一輛由48歲徐姓駕駛開著小貨車經過，小貨車疑似是不耐煩想從外側車道超車，卻沒有拿捏好車距，撞上陳姓騎士機車，造成陳姓騎士連人帶車倒地，當下不省人事。

警消獲報到場，經檢傷，陳姓騎士頭部重創、腦出血，雙肩骨折，送醫後一度昏迷，送醫治療後才逐漸清醒，事發1個多月後才平安出院。淡水交通分隊員警陳司翰展開調查，肇事徐姓駕駛卻說肇事車輛行車紀錄器壞了，案件偵辦一度卡關。

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

承辦員警陳昶順不願放棄，相當積極調閱事件周邊上百支監視器，經過濾相關車牌，終於找到事發時剛好也在後方的車輛，經聯繫車主後取得行車紀錄器影像，清楚拍下徐姓駕駛肇事的過程，還原事發經過釐清肇責。

陳姓騎士傷癒後特地寫信至淡水交通分隊，於信中表示對警方積極辦案的精神深表謝意「警員不屈不饒調閱行車紀錄器、還原真相，不愧是人民保姆。」淡水警分局表示，調閱影像釐清案情、查明真相本是警方職責，為民服務也是每日工作一環，只要民眾有需要，警方一定會竭盡所能提供幫助。

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 騎士遭撞後，肇事駕駛說，行車紀錄器故障，員警積極調閱上百支監視器協助釐清真相。 。（圖／記者戴上容翻攝）

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