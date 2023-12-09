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隊友大力揮棒「擊中頭部」！美高中棒球選手腦死　家屬痛心簽器捐

▲▼美國18歲高中棒球選手梅迪納（Jeremy Medina）被隊友用球棒打到，被宣布腦死。（圖／翻攝自Facebook／Gainesville High School）

▲美國18歲高中棒球選手梅迪納（Jeremy Medina）被隊友用球棒打中頭部，家人證實他已腦死。（圖／翻攝自Facebook／Gainesville High School）

記者張寧倢／編譯

美國喬治亞州一名18歲高中棒球選手上個月在一次訓練中，被隊友不慎用球棒擊中他的頭部，送醫後一直處於昏迷。家人本周對外證實，這名年輕選手已經不幸腦死，將為他拔除生命維持系統並同意器官捐贈。

根據紐約郵報導，喬治亞州蓋恩斯維爾高中（Gainesville High School）的18歲優秀學生梅迪納（Jeremy Medina）參與學校棒球隊，在隊中擔任捕手與投手的守備位置，更在畢業前獲得了大學棒球隊的獎學金入學資格。

▲▼美國18歲高中棒球選手梅迪納（Jeremy Medina）被隊友用球棒打到，被宣布腦死。（圖／翻攝自Facebook／Gainesville High School）

▲梅迪納用棒球專長獲得大學獎學金。（圖／翻攝自Facebook／Gainesville High School）

然而，校長格林（Jamie Green）表示，11月20日梅迪納在一次例行練習當中，俯身靠在擊球練習區的保護網上，結果當練習的球員大力揮棒時，不慎擊中了他的頭部，「沒有惡作劇，沒有不當行為，也不是蓄意為之。」

▲▼美國18歲高中棒球選手梅迪納（Jeremy Medina）被隊友用球棒打到，被宣布腦死。（圖／翻攝自pray4jeremy.com）

▲梅迪納被宣布腦死後，家屬證實將同意讓他進行器官捐贈。（圖／翻攝自pray4jeremy.com）

梅迪納的父親戴維（David）難過表示，兒子生前是虔誠的基督徒，在他追求棒球夢的同時，也想成為一名青年牧師。不幸的是，外科重症加護醫生科爾米肯（Michael Cormican）表示，梅迪納的頭部一開始就受到嚴重創傷，導致他失去意識並且失去自主呼吸能力，後續也無法清醒過來，必須依靠呼吸維持系統。

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