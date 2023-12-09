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3寶媽愛美改嫁整形醫　卻慘死老公刀下！進廠維修「心臟驟停」

▲▼3寶媽愛美改嫁整形醫！進廠維修卻「心臟驟停」　慘死老公刀下。（圖／翻攝自臉書）

▲希拉里在整形手術中突然心臟驟停，昏迷7天後不治身亡。（圖／翻攝自臉書,，下同）

記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名整形醫師的妻子在接受老公的整容手術時，疑似因為服用過量藥物，導致在手術過程中心臟驟停，送院搶救後腦部嚴重腫脹，搶救7天仍不治身亡。而動刀的丈夫也因為醫療疏失被當局調查。事實上，死者與整形醫師結婚2年，她在前一段婚姻育有3名孩子。死者父親表示，儘管女兒與丈夫的關係不穩定，但是因為沉迷整形，因此遲遲無法從這段關係中抽身。

根據《每日郵報》報導，33歲的希拉里（Hillary Brown）11月21日在丈夫本（Ben Brown）位於佛州的診所接受整形手術。在此之前希拉里也曾多次「進廠維修」，且主刀醫師都是丈夫。然而當天在手術過程中，希拉里卻突然心臟驟停，本隨即報警，希拉里則在同天下午4時15分被送往醫院搶救。然而由於大腦腫脹，嚴重缺氧，希拉里仍在7天後，在家人同意下移除維生醫療設備，離開人世。

▲▼3寶媽愛美改嫁整形醫！進廠維修卻「心臟驟停」　慘死老公刀下。（圖／翻攝自臉書）

根據法庭紀錄顯示，希拉里疑似是在接受多次手術時，服用過量藥物，才會導致心臟驟停。希拉里的父親艾靈頓（Marty Ellington）接受當地媒體採訪時指出，當時醫師曾經告訴她，他們平常使用的藥物已經用完了，所以讓她使用其他藥物。艾靈頓更直言，本的診所內沒有配備氧氣、除顫器等急救設備，現場更缺乏訓練有素的工作人員，導致在緊急情況下，無人能提供幫助。

希拉里在前一段婚姻中生了3個孩子，2年前與本結婚。艾靈頓表示，事發當天，他接到女婿的電話稱，要他們立刻從德州的家趕到佛州，且語氣十分慌張。他強調，女兒曾多次透露與丈夫的婚姻關係不穩定，但是也不諱言很享受「嫁給一個整形醫師」，因為對方可以隨心所欲地替她動整形手術。

▲▼3寶媽愛美改嫁整形醫！進廠維修卻「心臟驟停」　慘死老公刀下。（圖／翻攝自臉書）

儘管艾靈頓經常告訴女兒「她很漂亮」，但是整形中毒的希拉里卻依舊無法停下動刀的衝動，因此不斷進場維修。艾靈頓更懷疑，女兒是因為無法放棄整形，才選擇繼續待在本的身邊。

《彭薩科拉新聞日報》報導，警方3月曾經接到通報稱，有人在兩夫妻所居住的豪宅內自殺。當時本向調查人員表示，他的妻子因為服用大量的鎮定劑，失去意識，且沒有任何反應。事後，希拉里承認服用鎮定劑，但否認自殺，強調只是想要讓老公關注自己。

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