男跨坐暴毆妻子頭部　美9歲小孩錄下「6分鐘家暴片」送爸爸去坐牢

▲爸爸家暴，9歲小孩從旁錄影成鐵證。（示意圖，與本文人物無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

美國加州一名父親因為當著小孩面前痛毆妻子，反覆地對妻子的臉和頭部攻擊，結果被年僅9歲的孩子錄下殘暴毆打妻子的證據畫面，影片長度超過6分鐘。如今這名暴力的父親被法院判處4年有期徒刑。

根據紐約郵報報導，居住在加州尤巴郡（Yuba County）的38歲男子拉薩羅-卡斯蒂略（Miguel Lazaro-Castillo）10月對家庭暴力重罪、非法監禁與虐待兒童輕罪等指控認罪，並於1日遭該郡法官史克羅金（Julia Scrogin）判處4年刑期。

尤巴郡檢察官辦公室聲明稱，治安部門10月9日將近凌晨2點，接到了一個未成年孩子的911報案電話，警察隔6分鐘趕到案發民宅時，發現拉薩羅-卡斯蒂略就坐在他妻子身上，妻子臉部朝下躺著，被血漬浸濕的餐巾紙散落一地。夫妻育有分別為9、14和15歲的3名子女，孩子們事發時都在家。

▲美國38歲男子拉薩羅-卡斯蒂略家暴妻子，被9歲小孩錄影舉證。（圖／翻攝自Facebook／@yubacountydistrictattorney）

警方在調查過程中得知，年紀最小的9歲小孩錄下了母親受襲的影片，長度超過6分鐘，畫面顯示這名父親不斷向他妻子的臉和頭部猛擊，他們的一名女兒試圖用手擋住父親的毆打，以保護母親。但據稱，拉薩羅-卡斯蒂打了女兒的腿，繼續將妻子翻過去趴地，將她的臉壓在地毯上「持續了相當長的時間」。

拉薩羅-卡斯蒂最初否認毆打妻子，還稱不知道地上的血是從哪來的。檢方聲明稱，儘管他沒有犯罪紀錄，但殘忍行徑與對子女的徹底忽視，讓他被判處了家庭暴力重罪的最高刑罰。警方官員表示，後來調查得知這一家的丈夫、妻子和其中一名未成年子女都喝醉了，目前已將3名孩子進行保護性照管。