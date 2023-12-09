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獨／台中烤肉攤被網友瞎傳殺狗　老闆現身打臉：越式烤乳豬啦！

▲台中市潭子市場一間烤肉攤遭誤傳「殺狗」，民眾拍下一名男子處理一隻白色「四腳肉品」，誤認是犬隻。（圖／翻攝記者爆料網）

記者許權毅／台中報導

台中市潭子傳統市場一間烤肉攤遭傳「屠宰犬隻」，不過警方、動保處均無接獲報案。《ETtoday新聞雲》記者實際找到該店家，陳姓越南籍老闆馬上澄清，當下是在醃乳豬，也拿出照片佐證，也說「當然不可能是狗」，同鄉也幫忙解釋，店家連肉都是叫廠商進貨，連屠宰都沒有，怎麼可能當場殺狗。

有網友在臉書社團發文爆料，潭子傳統市場一間鴨肉攤，「出現的不是雞鴨鵝，看這個體型，真的嚇壞我了，希望是我看錯。」並且紛紛討論，該商家手上抓的肉品有四隻腳，並不像禽類，還有人懷疑是狗。

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

▲▼越南籍陳姓老闆澄清，店家除了賣烤雞烤鴨，也有賣烤乳豬，當下就是在醃肉。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際前往潭子市場尋找，附近肉商看過照片，一致認同「體型不像雞鵝」，有桶仔雞攤商說，雞隻不會到這麼大，如果是烤乳豬還比較有可能。另名禽類肉商表示，鵝大約只有照片中一半大小，若要說是鵝，也大得太誇張，但是照片有打馬賽克，也無法確認。

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

▲▼陳姓老闆打開烤爐，反駁殺狗一事，是遭到誤傳。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

被傳「殺狗」的攤商就在市場轉角處販售，陳姓越南籍老闆聽聞此事也嚇了一跳，馬上澄清表示，照片中確實是自己，但當時是在醃製豬肉，店面除了有賣烤鴨烤雞，也有賣烤乳豬，當下就是在處理豬肉。

較熟悉中文的越南同鄉也跳出來幫喊冤，直言「老闆連肉品都是跟廠商叫貨，在這邊也不會有屠宰，別說殺狗，也不可能會看到他在殺豬」。

老闆帶著記者進入店裡查看，打開一座烤爐，裡面果真有一隻乳豬。陳姓老闆拿出照片說：「不是狗，是豬肉！這是越南的調味料，而豬肉的大小不一定，只要賣完了就會再烤。」

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

▲▼老闆也說，當下就是在用越南的調味掉醃肉，不料卻被誤會成在殺狗，相當無奈。（圖／記者許權毅攝）

▲▼獨／市場烤肉攤遭瞎傳「殺狗」！老闆現身打臉：越式烤乳豬。（圖／記者許權毅攝）

越南同鄉表示，老闆來台灣工作已經5年，在潭子市場擺攤約2年了，除了越南人會來買，也有不少台灣人來捧場，就是看準口味獨特。店家不只有賣烤雞，還有烤鴨、烤乳豬跟越南麵包等，頗受好評，直批爆料者是亂講，希望能幫忙澄清。

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