賴清德點3立委選區「五五波」應該贏下來　肯定一現任藍委「正派」

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德昨接受年代《新聞面對面》主持人謝震武專訪，對於小雞選情，他表示，有一些選區，因為個人生涯規劃或其他因素沒有連任的，一定要讓他當選，這非常關鍵，另外，有一些國民黨現任立委表現不佳、甚至有弊案，也應該贏下來，包括南投第1選區（埔里、草屯等）、台北市第7選區（信義、南松山）以及新北市立委第8選區（中和區76里）。

賴清德接受媒體專訪，對於媒體人尚毅夫詢問，賴清德不斷強調立委要過半，但目前看起來有難度，若未來立委要拚過半，有評估過哪些關鍵地區？賴回應，民進黨黨籍立委有一些選區，因為個人生涯規劃或其他因素沒有連任的，一定要讓他當選，這非常關鍵，另外，有一些國民黨現任立委表現不佳、甚至有弊案，像南投的馬文君，這應該要贏下來。

賴清德指出，這兩部份都在競爭激烈範圍，連任的立委沒有連任，但提名的參選人條件不錯、年輕有為，但因為第一次投入大選，實力上還有待補強，這部分黨會全力支持。

對於五五波選區，賴清德指出，包含南投第一選區，還有國民黨立委費鴻泰，「我雖然跟他政治理念不同，但他算正派，沒有人會否認他是正派委員，我對他非常肯定。」賴指出，費鴻泰現在沒有連任，新的議員要來接任，換手過程中實力必受影響，且許淑華條件很好，民眾對她也很肯定。

賴清德指出，吳崢的選區也非常競爭，這選區是江永昌要交棒給吳崢，很多人以為吳崢不是中和人，但他是中和人，奶奶是積穗國小老師、爸爸是中和出生，小時候就在中和長大，他的對手說吳崢「過去沒有房子，就不是中和人」，那開玩笑，台灣沒有房子都不是台灣人了嗎？吳崢的對手出身富裕家庭，卻沒有體恤基層民眾的生活。

賴清德表示，好幾個都是激戰區，黨內幕僚甚至記者問我要怎麼贏？要用人才、理想贏過對手，像彰化第三選區的吳音寧等等，人才比對手好、理想比對方高，人民力量比家族力量大，要重新喚醒人民支持，總統高票當選、國會一定要過半。