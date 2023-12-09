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北捷信義東延段工程疑損鄰　許淑華：松山家商校舍「下陷5公分」

▲▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家祥攝）

▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員許淑華8日指出，由於捷運信義東延段施工，疑似造成松山家商力行樓、自強樓出現下陷狀況，「經過1年監測，確認下陷約5公分」，她已緊急召集相關單位會勘，先確認是否有安全疑慮，再協助後續因應。她強調，會持續追蹤與監督，請校方、家長與學生們能放心。

許淑華表示，捷運信義東延段施工，疑似造成松山家商校區的力行樓、自強樓有下陷狀況，經過1年的監測，確認已經有下陷約5公分。為此，她在11月24日緊急召集相關單位，趕緊協助校方會勘，並要求台北市政府捷運工程局及承包商，立即進行結構補強與地質狀鑽探調查，確認校舍的承受能力。她強調，現在沒時間追究責任，先確認是否有安全疑慮，再協助後續因應。

而8日許淑華也在臉書報告目前最新進度。有關自強樓及力行樓2棟教學樓結構安全鑑定，捷運廠商已於112年11月30日，委託台北市結構技師公會到校初勘。地質鑽探部分，於12月1日到5日施作完成，目前取樣土壤送實驗室安排試驗中，預定2到3周試驗完成後，顧問公司彙整報告，預定於1個月內提出報告。至於自來水管線、電力線路錯位整理部分，預定於112年12月中旬完成。

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