高雄隊4學長姐跨區挺李柏毅　邱議瑩喊守住左楠、立委八席全壘打

▲高雄隊立委劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤跨區力挺李柏毅。 （圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

民進黨高雄市左營楠梓立委候選人李柏毅8日晚間在楠梓聖雲宮活動中心舉行問政說明會，高雄隊的四位立委學長姐劉世芳、邱議瑩、賴瑞隆、李昆澤到場力挺，在地議員黃文志、李雅慧，以及前副議長黃石龍、後勁後援會會長蔡石銘也共同現身，以實際跨區助選的方式象徵民進黨團結勝選氣勢。李柏毅表示，在後勁鄉親的支持下，現場竟湧入超過千位民眾到場，沒想到這場說明會好像變成了小型的造勢大會。

李柏毅表示，先前中油污染遲遲未得到處理，在自己和高雄市長陳其邁建議後，向中央爭取280億元整治經費，將原先要花20年的時間縮短成3年，讓台積電順利進駐楠梓，成功帶動地方產業發展，他也向鄉親請託，明年要支持賴蕭配、支持李柏毅、支持民進黨，一同守護台灣民主發展。

邱議瑩在助講時強調，她要向高雄鄉親說明，當年立院進行前瞻計畫審查時，「我擔任經濟委員會召委，遭到國民黨惡意阻撓潑麵粉、丟水球，一度差點面臨預算砍半的窘境」，好在民進黨在國會擁有過半的席次，才能成功守住前瞻建設。

邱議瑩強調，這次李柏毅受到黨中央徵召，勇敢承擔責任，大家一定要支持有衝勁、有經驗的李柏毅，守住國會過半的關鍵一席，也要讓高雄立委八席全壘打。

劉世芳指出，國民黨非常看不起高雄人，當年無心市政的韓國瑜被罷免後，現在竟變成藍營不分區第一名。她強調，地方建設不能單打獨鬥，十幾年前國會未過半時，高雄要建設想都不敢想，如今在民進黨的努力下通過前瞻計畫，成功帶動許多地方建設，現在就連國民黨都搶著要。

黃石龍也表示，過去自己擔任副議長時，深刻體會到議會沒有過半的困境，這次李柏毅受到黨中央徵召，勇敢承擔責任，這次一定要支持有衝勁、有經驗的李柏毅，守住國會過半的關鍵一席。

賴瑞隆認為，從新台17、楠梓台積電等等大大小小的建設，都看得見左楠地區近年迅速的發展，高雄已經成功從工業城市轉型成高科技廊帶核心，ˇ而李昆澤ㄧㄝ提到，近年台灣面臨許多挑戰，在蔡英文總統的帶領下，我們成為民主模範生、經濟優等生，在陳其邁的努力下，高雄現在也成為國際級都市，這就是「選對的人」重要性。賴瑞隆與李昆澤也請託高雄鄉親們，明年要讓了解地方需求的李柏毅進入國會，繼續來為左楠建設打拚。