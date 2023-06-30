國3北上大溪路段5車追撞　大貨車打橫佔3車道...2小時終排除

▲一輛大貨車今天上午8時許行經國道三號桃園大溪路段時，失控追撞前方4輛車並佔用3車道，國六警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1輛大貨車今（30）日上午行經國道三號北上58K桃園大溪路段時，突然失控追撞前方車輛，大貨車橫停在內側與中間等3個車道，國道六隊警方到場，發現除大貨車外另有1輛大貨車、2輛小貨車與1輛轎車遭追撞，其中轎車乘客受傷已送醫，警方為5輛車駕駛酒測後均無飲酒狀況。這起事故造成國三北上嚴重回堵，直至上午10時21分許排除，肇事原因仍由警方調查釐清中。

▲國道六隊警方處理國三北上桃園大溪路段5車連環追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，這起意外發生在今上午8時25分許，由范姓男子駕駛的大貨車行經國道三號北向58K大溪路段時，疑似未保持安全距離失控衝撞前方另一輛大貨車、2輛小貨車與1部白銀轎車，范男駕駛大貨車再衝撞內側護欄後橫停於車道上，其中轎車乘客1人受輕傷已送醫治療。

▲國道六隊警方處理國三北上桃園大溪路段5車連環追撞意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊警方到場處理，發現肇事大貨車與其他事故車輛共佔用3個車道，僅剩外側一車道可供通行，造成後方車流嚴重壅塞，粗估至少有3公里車陣，事故現場於上午10時21分排除，員警對5名駕駛進行酒測，均無飲酒狀況。

國道六隊呼籲，國道高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，因而肇事除處罰3,000至6,000元，若因致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限以避免事故發生。