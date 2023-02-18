未保持安全距離釀禍！國3大溪埔頂隧道3車追撞　一度回堵5km

▲國道三號北上大溪埔頂隧道今天下午1時許發生3車追撞事故，疑似未保持安全距離導致追撞，警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號北上桃園大溪埔頂隧道今（18）日下午1時許發生追撞事故，國道六隊警方到場發現是3輛轎車追撞意外，疑似未保持安全距離追撞釀禍，所幸並無人受傷或受困，警方為3名駕駛酒測均無酒駕情事，但事故卻造成後方長達5公里回堵，事故原因仍待調查釐清。

▲國道三號北上大溪埔頂隧道今天下午1時許發生3車追撞事故，警方現場處理，但後方已造成嚴重回堵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊勤務指揮中心於今天下1時30分許接獲通報，國3北上60公里處發生事故，立即派遣巡邏車處理，同時聯繫交控中心通知事故處理小組前往。經查是年約30歲王姓女子駕駛轎車行駛於埔頂隧道內側車道，因未保持安全距離追撞前車，再導致前車碰撞前車，所幸事故並無人受傷，警方到場處理後已於下午2時5分排除。

國道六隊指出，本次事故3名駕駛均無酒駕情形，肇事原因仍待調查釐清，警方呼籲，國道事故最常見肇事因素就是未保持安全距離，肇事者除處罰新台幣3,000至6,000元外，若因肇事致人員重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，籲請駕駛人遵守速限，務必保持安全距離，才能順利煞停，確保自身與他人安全。