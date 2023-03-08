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社會 社會焦點 保障人權

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，員警在現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，員警在現場處理中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

五楊高架桃園北上路段7日下午發生連環車禍，1輛客貨兩用車失控撞上前車，2車停放內側車道下車察看時，後方1輛小貨車閃避不及追撞2車，3車佔用內側車道，國一警方到場處理時，所幸現場並無人受困與受傷。警方初判疑似客貨小貨車未保持安全距離肇事為主因，籲請用路人行車時應保持適當安全距離，若因而肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照之處分。

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，圖為其中追撞3車之一被移至泰山分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，圖為其中追撞3車之一被移至泰山分隊處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，這起車禍發生於昨（7）日下午3時16分，地點位於國道1號五楊高架北上43.2公里處，1輛客貨兩用小貨車失控碰撞前方轎車，2車停放於內側車道下車查看，隨後另1輛小貨車煞車不及追撞，造成3車佔用內側車道事故，國一警方到場處理，所幸現場並無人受困與受傷，僅3車都有毀損。

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，圖為其中發生事故3車之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲五楊高架北上桃園路段昨天下午發生3車連環撞車禍，圖為其中發生事故3車之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊警方初判疑似客貨兩用小貨車未保持安全距離追撞前車，2車發生碰撞事故後停放在內側車道，後方第三輛車再追撞釀成事故，3車駕駛並無酒駕情事，員警處理後已於下午3時53分排除現場，受損3輛車已移至國一大隊泰山分隊處理，至於真正肇事原因還在調查釐清中。

國一大隊呼籲，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離，肇事者除將面臨3,000至6,000元罰鍰外，若因而肇事致人重傷或死亡，將面臨吊扣或吊銷駕照處分，籲請駕駛人遵守速限，並保持安全距離，以免事故發生。

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