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國1南崁段遊覽車跟太緊「5輛撞一堆」　休旅車烏龜翻...2人輕傷

▲國道一號南下49K南崁交流道今天上午發生遊覽車等5車連環車禍，其中白色休旅車被撞得倒栽蔥躺在內側車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號南下49K南崁交流道今天上午發生遊覽車等5車連環車禍，其中白色休旅車被撞得倒栽蔥躺在內側車道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國一中山高南下49K南崁出口匝道今（2）日上午發生5車連環撞車禍，其中一輛白色休旅車被撞的倒栽蔥躺在路肩處，國道一隊員警到場處理，現場有遊覽車與4輛轎車撞成一團，警方初步研判疑似遊覽車未保持安全追撞釀禍，5車駕駛酒測值均為零，其中翻車休旅車駕駛與乘客有擦挫傷，送醫治療後幸無大礙，至於真正肇事原因仍在調查中，這起車禍也造成後方回堵至林口交流道約6公里。

國道一隊警方指出，國一大隊勤務指揮中心今天上午8時38分許接獲通報，國1南向49K處，亦即南崁交流道出口匝道有5車連環撞事故，其中1輛白色休旅車倒栽蔥翻車，員警立即前往處理並通知交控中心及119派消防車、救護車到場協助。

▲國道一號南下49K南崁交流道今天上午發生遊覽車等5車連環車禍，遊覽車追撞前方4輛自小客車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號南下49K南崁交流道今天上午發生遊覽車等5車連環車禍，遊覽車追撞前方4輛自小客車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，65歲陳姓男子駕駛遊覽車行經49公里南崁出口匝道，疑似未保持安全距離撞擊前方4輛自小客車，其中白色休旅車30歲李姓男子翻覆匝道內側車道，現場2人有擦挫傷，所幸李男與乘客均有繫上安全帶，翻覆過程未被拋出車外僅擦挫傷，經送醫治療幸無大礙。

事故現場占用出口匝道、內側與外側2車道處理，上午10時許現場排除恢復通車，後方車陣則逐漸消化中，員警為5車駕駛進行酒測，酒測值值均為零，至於真正肇事原因有待警方進一步釐清。

國一警方強調，高速公路事故最常見肇事因素就是未保持安全距離肇禍，除處罰新台幣3,000至6,000元外，若因肇事致人重傷或死亡，肇事者將吊扣或吊銷駕照。籲請用路人務必遵守交通規則，依規定速限行車且須保持安全距離，以維行車安全。

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